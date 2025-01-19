شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحالة الصحية للإعلامية داليا حسن وابنتها بعد حادث انقلاب السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الإعلامية داليا حسن المذيعة بقناة الفضائية المصرية وابنتها دانا، لحادث سيارة، حيث انقلبت سيارتها على الطريق الصحراوى وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات.

وطمأنت صديقة مقربة من داليا حسن متابعيها عبر حسابها على "فيس بوك": "الحمد لله أوى ربنا نجاها هى وبنتها من حادثة موت، ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبتى يا أحلى دودو".

وكانت إحدي صديقات الإعلامية داليا حسن كتبت عبر فيس بوك: "الإعلامية داليا حسن بالقناة الفضائية المصرية عملت حادثة هي وابنتها دانا والعربية اتقلبت.. هما الحمد لله بخير بس في إصابات طبعا".

تابعت :"ادعولها ربنا يقومها بالسلامة هي ودانا .. ألف سلامة عليكي ياقلبي يارب يشفيكي ويعافيكي انتي ودانا ومتشوفوش شر ابدًا الحمدلله هما بخير وحاليًا بالمستشفي بيعملوا فحوصات وبإذن الله يقوموا بألف سلامة".



حادث الإعلامية داليا حسن



