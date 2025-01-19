شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب قساوسة فى المنيا ورسامة شيوخ وشمامسة والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات كنسية اليوم الأحد بمحافظة المنيا، شملت تنصيب القس مينا عبد الله أنس، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بإدمو، والقس مايكل يوسف، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بجاد السيد، بالإضافة إلى رسامة شيوخ وشمامسة جدد.

وفي كلمته خلال الفعاليات، عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة مع شعب المنيا، كما قدم التهنئة للراعيين الجديدين وعائلتيهما وشعبي الكنيستين، مؤكدًا: "الكنيسة تحقق رسالتها حينما تتواصل مع الناس وتلبي احتياجاتهم."

وأضاف: "رسالة السيد المسيح صادقة وأمينة، من أجل رجاء جديد وأمل جديد، والقدرة على العبور إلى أرض جديدة."

وشهدت الفعاليات حضور القس مدحت زاهيان، رئيس مجمع مشيخة المنيا، والدكتور الشيخ ماجد فؤاد، نائب رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والدكتور القس أمير صادق، رئيس الإدارة المالية بسنودس النيل الإنجيلي وراعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بالمنيا، والقس سامي فؤاد، رئيس مجلس إدارة كنيسة إدمو، والقس عماد إسحق، رئيس لجنة التعليم اللاهوتي بمجمع المنيا الإنجيلي، والقس سمير بشري، رئيس لجنة شؤون القسوس بمجمع المنيا الإنجيلي، والقس كمال رشدي، الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والدكتور القس سامح إبراهيم، أستاذ بكلية اللاهوت الإنجيلية، والشيخ عزت فهمي، رئيس لجنة شؤون الشيوخ بمجمع المنيا الإنجيلي، والدكتور الشيخ عادل صموئيل، سكرتير مجلس الكنيسة، والشيخ عادل زكي، عضو لجنة شؤون الشيوخ، إلى جانب عدد من قسوس وشيوخ الطائفة الإنجيلية بمجمع المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.