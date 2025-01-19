شكرا لقرائتكم خبر عن 100 عام على إنشاء أول مرفق للصرف الصحى بالقاهرة والشركة توثق تاريخها فى كتاب والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس عادل حسن، بمرور 100 عام على إنشاء أول مرفق للصرف الصحي بالقاهرة، حيث أصدرت الشركة كتاب بعنوان "الصرف الصحي بالقاهرة - مائة عام وأكثر".

وأهدت الشركة نسخة من الكتاب لجريدة الخليج 365، حيث قالت الشركة إن البلدان المتقدمة تهتم بتوثيق تاريخها الذي يسجل حضارتها عبر الزمان وحتى لا تتوه الحقائق مع الأيام ، وليستفيد منها الأجيال عبر السنوات في علاج أي سلبيات والاستفادة من عناصر النجاح لبناء الأوطان.

وتابعت الشركة: من هنا أهتمت الشركة بالبحث عبر كافة المصادر والوثائق وأصدرت الإصدار الأول لها بعنوان ( الصرف الصحي بالقاهرة خلال مائة عام 1914-2014) وذلك بعد مرور 100 عام على إنشاء أول مرفق للصرف الصحي بالقاهرة ( اليوبيل الذهبي لشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى ( يشرح الكتاب تاريخ نشأة منظومة الصرف الصحي بالقاهرة وما تعرضت له من مخاطر وكيفية علاجها والمشروعات الكبرى الحيوية خلال مائة عام .

ووقالت الشركة، اليوم وبعد مرور 10 اعوام أخرى حدث خلالها العديد من الأحداث والإنجازات ، رأينا ضرورة الاستمرار في توثيق المشروعات والتحول المؤسسي في إدارة منظومة الصرف الصحي ، وبفضل من الله وتوفيقه أصدرنا الطبعة الثانية لكتاب الشركة بعنوان " الصرف الصحي بالقاهرة - مائة عام وأكثر "