شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السورية تضبط أكثر من 100 مليون حبة كبتاجون بمستودعات ماهر الأسد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الداخلية السوري، في بيان اليوم الأحد، ضبط شحنة كبتاجون تحوي أكثر من 100 مليون حبة في مستودعات مملوكة لماهر الأسد بالقرب من مرفأ اللاذقية.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن القوات السورية تمكنت من ضبط ثاني مستودع يحتوى " كبتاجون" في خلال 24 ساعة، وأحبطت تهريب المخدرات لدول الجوار.

وذكر المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، أن "أسفرت العمليات عن اكتشاف كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون و"البودرة المخدرة" التي كانت معبأة داخل ألعاب الأطفال مما يعكس خطورة هذه العمليات وطرق التهريب المستخدمة".

وماهر الأسد، هو شقيق الرئيس المخلوع وأحد أقرب مساعديه، وبعد سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر 2024، أصبح يتصدر قائمة المطلوبين في سوريا.

والكبتاجون أحد مشتقات مركب الأمفيتامين، ويسبب تناوله أعراض اضطرابات عضوية في المخ مثل التشنج وتلف خلايا المخ، إضافة إلى نقص كريات الدم البيضاء، والأنيميا، وفقدان الاتزان مما يصعب من عملية الحكم الصحيح والتصرف الصائب في بعض الأمور والمواقف، إلى جانب التوجس المتتكرر الذي يعانيه متعاطي هذه الحبوب والشك المتواصل في كل من حوله، ما يؤدي إلى الانطواء، والعزلة، وسرعة الانفعال، واضطرابات عقلية، وتوارد أفكار انتحارية.