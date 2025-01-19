شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يسجل أحدث أعماله الغنائية بالتعاون مع مصطفى حدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر مصطفى حدوتة عن تعاونه مع الكينج محمد منير، حيث شارك صورًا من داخل الاستديو على صفحته على "فيس بوك" وعلق قائلاً: "تعاونت مع الملك والفنان الأقرب لقلبي أعجز عن التعبير عن قدر سعادتي، دُمت طيبًا وبخير يا ملك القلوب".



الكينج محمد منير والشاعر مصطفي حدوتة

وفى لفتة تعكس التقدير والاعتزاز برموز الفن والثقافة في مصر، حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على زيارة الفنان الكبير محمد منير في منزله لتسليمه تكريم "يوم الثقافة المصرية". جاءت هذه الزيارة بعد أن حالت الظروف الصحية دون تمكّن الفنان محمد منير من حضور احتفالية التكريم التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية.

وقال وزير الثقافة خلال اللقاء: "مصر كلها تشكرك على فنك وإبداعك وبصماتك التي لا تُنسى في عالم الفن. كنا حريصين على ألا ينقضي عيد الثقافة دون أن ننال شرف منحك هذا التكريم، الذي يُعد أقل تقدير لما قدمته لوطنك". كما نقل الوزير تحية ملايين المصريين الذين يعتبرون محمد منير رمزًا وطنيًا فريدًا وأحد صناع الهوية المصرية.

من جانبه، عبّر الفنان محمد منير عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم، قائلاً: "كم أنا فخور بهذه الزيارة التي حملت بكل تفاصيلها المحبة والتقدير الكبيرين، وأعلن بكل فخر واعتزاز سعادتي الكبيرة بالجائزة في يوم الثقافة اليوم أشعر أنني حصلت على كل الجوائز من بلدي، فقد كنت دائمًا صناعة مصرية أدام الله مصر".