شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف طنطا لعرض الكشوف ربع السنوية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي الختام أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.