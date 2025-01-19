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نشرة السومرية.. البرلمان يفشل بتمرير تعديل الموازنة والجواز الدبلوماسي يشعل الغضب الشعبي

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نشرة السومرية.. البرلمان يفشل بتمرير تعديل الموازنة والجواز الدبلوماسي يشعل الغضب الشعبي

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بغداد - ياسين صفوان - #مع سريانِ وقفِ اطلاقِ النار.. بدءُ عمليةِ تبادلِ الاسرى بين حماس والكيانِ الصهيوني ودخولِ المساعداتِ الى غزة

#البرلمانُ يفشلُ في تمريرِ تعديلِ الموازنة .. والقوانينُ الجدليةُ تتصدرُ جدولَ اعمالِ جلسةِ الثلاثاء

#الجوازُ الدبلوماسي للمسؤولين وعوائلِهم يُشعلُ الجدلَ الشعبي ويفتحُ ابوابَ الانتقادات

#ترامب يستعدُ لحفلِ التنصيبِ رئيسا للولاياتِ المتحدة والوكالاتُ الامنية ُ تحذرُ من تهديداتٍ إرهابية

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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