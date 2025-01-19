انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. البرلمان يفشل بتمرير تعديل الموازنة والجواز الدبلوماسي يشعل الغضب الشعبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - #مع سريانِ وقفِ اطلاقِ النار.. بدءُ عمليةِ تبادلِ الاسرى بين حماس والكيانِ الصهيوني ودخولِ المساعداتِ الى غزة#البرلمانُ يفشلُ في تمريرِ تعديلِ الموازنة .. والقوانينُ الجدليةُ تتصدرُ جدولَ اعمالِ جلسةِ الثلاثاء

#الجوازُ الدبلوماسي للمسؤولين وعوائلِهم يُشعلُ الجدلَ الشعبي ويفتحُ ابوابَ الانتقادات

#ترامب يستعدُ لحفلِ التنصيبِ رئيسا للولاياتِ المتحدة والوكالاتُ الامنية ُ تحذرُ من تهديداتٍ إرهابية

