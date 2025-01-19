انت الان تتابع خبر ترك فقرة الموازنة.. مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصوت مجلس النواب، خلال الجلسة، على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني. فيما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيًا وايلولتها.وأنهى البرلمان كذلك "القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (٥٥) لسنة ۲۰۱۷".

ورفع المجلس، فقرة التصويت على تعديل قانون الموازنة من جدول الاعمال بعد انسحاب نواب جبهة الوسط والجنوب من الجلسة.

