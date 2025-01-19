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ترك فقرة الموازنة.. مجلس النواب يرفع جلسته

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ترك فقرة الموازنة.. مجلس النواب يرفع جلسته

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بغداد - ياسين صفوان - وصوت مجلس النواب، خلال الجلسة، على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني. فيما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم اجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيًا وايلولتها.

وأنهى البرلمان كذلك "القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (٥٥) لسنة ۲۰۱۷".

ورفع المجلس، فقرة التصويت على تعديل قانون الموازنة من جدول الاعمال بعد انسحاب نواب جبهة الوسط والجنوب من الجلسة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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