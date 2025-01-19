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هذا ما بحثه الأعرجي مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد

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هذا ما بحثه الأعرجي مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، دانيال روبنستين، والوفد المرافق له.

وبارك الأعرجي لروبنستين، توليه مهام القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، كما جرى بحث سبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الإطار الإستراتيجي، بما يحقق مصلحة العراق وأمن واستقرار المنطقة، بحسب البيان.

كما تطرق اللقاء – وفقا للبيان - الى التطورات الإقليمية واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتأكيد على تنفيذ بنود هذا الاتفاق واستمراره لضمان أمن مستدام في المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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