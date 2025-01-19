انت الان تتابع خبر 4 دولارات توقف جلسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السعبري لـ الخليج 365، ان "احد فقرات جلسة مجلس النواب هي تعديل المادة 12 من الموازنة"، مبينا ان "هذا التعديل سيكلف الحكومة اكثر من 7.5 مليار دولار ونحن في ضائقة مالية".

وأضاف ان "رفع تكلفة البرميل من 12 دولارا الى 16 دولارا فهذه تكاليف أخرى"، مشيرا الى "اننا مع مجموعة من نواب الوسط والجنوب رفضنا التعديل وخرجنا من الجلسة لكسر النصاب".

وذكر ان "الجلسة حاليا متوقفة"، مطالبا "ببقاء هذه الفقرة أي تكلفة البرميل 12 دولار دون زيادة".

وشدد "ضرورة الاطلاع على العقود في إقليم كردستان التي لم يطلع عليها احد سابقا"، لافتا الى ان "الاعتراض هو على كلفة الاستخراج التي هي 16 دولارا".