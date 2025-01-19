شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع سفيري روسيا وبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

المستجدات الإقليمية

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما استقبل نائب وزير الخارجية، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.