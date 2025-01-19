شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يتسلم ثلاث رهينات في غزة بعد وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت قوات الجيش الإسرائيلى ثلاث رهينات في غزة ليتجاوز بذلك وقف إطلاق النار العقبة الأولى.

قالت دول الاحتلال إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 15:11 صباحا (0915 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، بعد تأجيله عدة ساعات بسبب نزاع بشأن أول رهائن سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل دقائق من ذلك، أنه من المقرر أن يبدأ وقف مبدئي للقتال لمدة ستة أسابيع في الساعة 15:11 صباحا (0915 بتوقيت جرينتش).

وكان من المتوقع في الأصل أن يبدأ وقف إطلاق النار في الساعة 30:8 صباحا ولكن تم تأجيله عندما قالت إسرائيل إن حماس لم تقدم أسماء الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

تسليم أسماء الرهائن



وقالت حماس إن "أسبابا فنية" أدت إلى تأخير تسليم قائمة أسماء ثلاثة رهائن من المقرر الإفراج عنهم اليوم.

وقال مكتب نتنياهو، في وقت لاحق، إن حماس سلمت قائمة أسماء الرهائن.

وذكرت الحكومة الإسرائيلية أنه من المقرر إطلاق سراح أول ثلاثة رهائن، الذين قالت مصادر إسرائيلية إنهن ثلاث نساء مدنيات، في الساعة الرابعة مساء.

وفي نفس الوقت تقريبا، من المقرر إطلاق سراح أول 90 سجينا فلسطينيا أو نحو ذلك في إسرائيل، ونقلهم بواسطة قوات الأمن إما إلى الضفة الغربية أو غزة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه التوقيتات لا تزال سارية المفعول، نظرا لتأجيل بدء وقف إطلاق النار.