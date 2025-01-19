شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية متقدمة.. ما هي أهداف ومهام وكالة الصحة السكانية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن إنشاء وكالة الصحة السكانية يُعد خطوة استراتيجية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز صحة المجتمع وتحقيق الاستدامة الصحية، من خلال تطوير خدمات وقائية وعلاجية متقدمة، تستجيب لمتطلبات واحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتضع خططًا استباقية تهدف إلى حماية صحة الأجيال القادمة.



وأوضحت الوزارة أن الوكالة ستركز على مجموعة من المهام الأساسية، من أبرزها قياس عبء الأمراض وتحليل البيانات الصحية الدقيقة لفهم الاحتياجات الصحية الحقيقية للمجتمع، مما يمكّن من تصميم سياسات صحية مبتكرة تُسهم في تحسين الخدمات الصحية على المدى القريب والبعيد.

كما ستعمل الوكالة على تحديث وتطوير الخدمات الصحية المقدمة بناءً على الأدلة العلمية والبحوث المتقدمة، لضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة تلبي التطلعات وتحقق أفضل النتائج الصحية.

رؤية المملكة 2030

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين، من خلال بناء نظام صحي متكامل ومستدام، يرتكز على الوقاية كأولوية أساسية، إلى جانب الرعاية العلاجية، مما يعزز من قدرة القطاع الصحي على التعامل مع التحديات الصحية الحالية والمستقبلية.



وأكدت الوزارة أن إنشاء وكالة الصحة السكانية يهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع، وتعزيز الوقاية المبكرة من الأمراض المزمنة والمعدية، إلى جانب تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لجميع الفئات العمرية.

تطوير القطاع الصحي

كما تسعى الوكالة إلى تحقيق التكامل بين مختلف الجهات الصحية في المملكة، لضمان تقديم خدمات شاملة ومبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم الاستقرار الصحي.



واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه المبادرة الطموحة تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع الصحي في المملكة، وتعكس التزام الوزارة بالارتقاء بمنظومة الصحة العامة، وضمان تحقيق الاستدامة الصحية لمجتمع مزدهر ينعم أفراده بأفضل مستويات الرعاية الصحية الممكنة.