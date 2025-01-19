كيت ميدلتون في رحلة تزلج بجبال الألب مع عائلتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 10:28 مساءً - يبدو أن كيت ميدلتون، أميرة ويلز، تريد أن تعوّض ما فاتها خلال العام الماضي، من عزلة دامت لشهور تلقت خلالها علاجها الكيميائي، واستغلت كيت موسم العطلات، وانطلقت في إجازتها الشتوية بعد وقت قصير من قضاء الكريسماس في ساندرينجهام.

الأميرة كيت تنضم لعائلة شقيقها

وأكدت مصادر مقربة أن الأميرة كيت، 43 عاماً، قد انضمت إلى زوجها الأمير ويليام، 42 عاماً، وأطفالهما الثلاثة الأمير جورج، 11 عاماً، والأميرة شارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 6 أعوام، بعدما أنهت زيارتها إلى مستشفى السرطان، واتجهوا إلى جبال الألب لقضاء رحلة شتوية، والقيام بالتزلج.

وقيل إن عائلة ويلز انضمت لشقيق كيت، جيمس ميدلتون، 37 عاماً، وزوجته أليزي، اللذين كانا متواجدين أيضاً بجبال الألب.

وشوهدت الأميرة كيت وباقي العائلة، وهم يستمتعون بالمشروبات الساخنة في مطعم على قمة الجبل مع إطلالات بانورامية خلابة، بحسب ما ذكرته مجلة Hello.

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في وقت سابق من هذا الشهر، نشر جيمس عدة لقطات على حسابه على "إنستغرام"، مع زوجته وابنه خلال عطلتهم.

وكتب في تعليقه: "لقد بدأنا العام الجديد بمغامرة في الجبال، لقد كنا محظوظين بما يكفي بالسماء الصافية، كما أن الهواء البارد المنعش قد غمرنا".

وتابع في حديثه قائلاً: "لا أستطيع أن أصدق مدى سرعة نمو إنيجو ابني، في الواقع هذا يخيفني أكثر، وكما هو الحال مع الكلاب، فإننا ندرجه في جميع مغامراتنا مما يجعل الذكريات أكثر وألطف".

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كيت ميدلتون تزور مرضى السرطان في المستشفى الذي تعالجت به

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يذكر أن الأميرة كيت ميدلتون، قد قامت منذ أيام قليلة بنزهة عامة في المستشفى التي تلقت به العلاج الكيميائي، وحرَصت كيت على العودة له بعد الانتهاء من رحلة علاجها الكيميائي؛ لتقديم الشكر للفريق الطبي، والدعم للمرضى الذين يعانون مما عانت منه العام الماضي.

لم تقم الأميرة بالزيارة فقط لإظهار امتنانها للموظفين، ولكن أيضاً لتسليط الضوء على الرعاية التي يقدمها المستشفى لمرضى السرطان، وأظهرت الصور كيت وهي تتحدث مع المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، وتتبادل معهم التحية والضحك والعناق.

وقالت الأميرة خلال زيارتها: "إن العلاجات في المستشفى مختلفة جداً ومتنوّعة"، وتحدثت عن شعورها بخصوص العودة إلى المستشفى بعد استكمال علاجها: "عندما دخلت من المدخل الأمامي للمستشفى، وقمت بالعديد من الزيارات الهادئة والخاصة مع المرضى، تأثرت كثيراً، إنه في الواقع أمرٌ لطيف للغاية".

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