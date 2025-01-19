آخر تطورات حادث طعن نجم بوليوود سيف علي خان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 11:58 مساءً - مازال الجمهور قلقاً منذ الخميس الماضي حتى الآن بخصوص تطورات الحادث الأليم الذي تعرض له نجم بوليوود سيف علي خان، زوج الممثلة الشهيرة كارينا كابور، بعد تعرضه لـ6 طعنات من قبل سارق تهجم على منزله، ومن وقتها لم يخرج خان من المستشفى، ولا يزال تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالته، كما أن الشرطة الهندية تواصل تحقيقاتها في الحادث من حينها.

شقيقة سيف علي خان تطمئن الجمهور

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الممثلة الهندية سهى علي خان، شقيقة سيف علي خان، حرصت على طمأنة محبيه، وأكدت أنه مازال في مرحلة التعافي، وأن حالته تحسنت كثيراً عن يوم الخميس الماضي، وتم نقله من العناية المركزة إلى غرفة، وقالت إنه الآن "خارج دائرة الخطر".

وفي حديثها الأخير لوسائل الإعلام، قالت: "نحن سعداء لأنه يتعافى بشكل جيد ونحن ممتنون للغاية؛ لأن الأمر لم يتطور لأسوأ من ذلك، شكراً لكم على كل أمنياتكم لسيف بالشفاء".

القبض على السارق الذي تسلل لمنزل سيف علي خان وكارينا كابور

أصدرت شرطة مومباي بياناً، كشفت خلاله أن الهجوم قد وقع فور دخول متسلل إلى منزل سيف على خان وكارينا كابور، بنية السرقة، وحدثت مواجهة بين المتسلل وخادمة المنزل، وهنا تدخل نجم بوليوود، وحاول التصدي للص، وحينها أصيب بطعنات في العمود الفقري.

وأكدت شرطة مومباي، صباح اليوم، أن الشخص قد ألقِيَ القبض عليه بتهمة مهاجمة الممثل سيف علي خان، وتبين أنه مهاجر غير شرعي من بنجلاديش، وكان المتهم على وشك الفرار إلى قريته الأصلية عندما تم اعتقاله في منطقة هيرانانداني في ثين، وتم إرسال المتهم إلى حجز الشرطة لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق، من قبل محكمة باندرا هوليداي.



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مُلابسات تعرض سيف علي خان لـ6 طعنات

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تعرّض سيف علي خان لحادث عنيف، حيث هجم أحد الأشخاص المجهولين على منزله القاطن في حي مومباي الراقي، في ساعة متأخرة من الليل، بغرض السرقة، وعندما تصدى له خان، هجم السارق عليه، وطعنه 6 طعنات، من بينها اثنتان عميقتان، وفر هارباً، ونقل خان على الفور إلى مستشفى ليلافاتي.

رغم قوة الطعنات التي تلقاها سيف علي خان، البالغ من العُمر، 54 عاماً، وإحداهما قريبة من العمود الفقري، إلا أن مدير المستشفى الذي تم نقله له، د.نيراج أوتاماني، أكد أن حالته أصبحت مستقرة، بعد إجراء عملية جراحية له، ولكنه دخل للعناية المركزة لمتابعة حالته.

وأصدر فريق علي خان بياناً رسمياً يطمئن الجمهور، وجاء كالتالي: "سيف علي خان خرج من الجراحة وخرج من مرحلة الخطر، وهو حالياً في مرحلة التعافي والأطباء يراقبون تقدمه، وجميع أفراد الأسرة بخير والشرطة تحقق في الحادث".

وتابع البيان: "نود أن نشكر الدكتور نيراج أوتاماني، والدكتور نيتين دانج، والدكتورة لينا جاين والفريق في مستشفى ليلافاتي".



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