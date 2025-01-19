نجوم حضروا Joy Awards للمرة الأولى.. تعرفوا إليهم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 11:58 مساءً - شهدت فعاليات النسخة الخامسة من حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025 التي أقيمت مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، العديد من العروض الفنية المبهجة، والمفاجآت، كما شهدت حضورًا مكثفًا من نجوم الوطن العربي والعالم.

وعبر عدد من النجوم عن سعادتهم وانبهارهم بحضور الحدث للمرة الأولى، وسوف نستعرض في هذا الموضوع نجومًا حضروا على السجادة الخزامية لحفل صناع الترفيه 2025 لأول مرة.

سمية الخشاب فخورة وسعيدة بتواجدها في Joy Awards 2025

أعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بحضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 المقام بالعاصمة السعودية الرياض، مشيرة خلال لقائها مع كاميرا "الخليج 365" أنها تحضر هذا الحفل للمرة الأولى، وأنها متواجدة في المملكة العربية السعودية منذ شهر ونصف من أجل تصوير مسلسل "أم أربعة وأربعين".

وكشفت الفنانة سمية الخشاب على هامش حضورها الحفل بأنها ستكون متواجدة على شاشة MBC خلال موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "أم أربعة وأربعين" من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم جومانا مراد، هدى الخطيب، ميس كمر وشهاب حجيه، لافتة أنها تابعت الترشيحات لحفل Joy Awards لهذا العام ورشحت من جانبها الفنان كريم عبد العزيز.

نوال كامل تهنئ القائمين على حفل Joy Awards 2025

كما أكدت النجمة اللبنانية نوال كامل على سعادتها باستضافتها في مهرجان joy awards وتواجدها في المملكة العربية السعودية لأول مرة، ووجهت رسالة تهنئة للقائمين على هذا الحدث العالمي الضخم الذي ضم عدداً كبيراً من نجوم الوطن العربي والعالم.

وعن أهمية التكريمات والجوائز للفنانين، قالت إنها تعتبرها مصدر دعم لتقديم المزيد من الأعمال، فالجوائز تعطي الفنان شعوراً بالرغبة في التواجد وتؤكد على حب الجمهور له.

كما كشفت نوال كامل عن العمل الذي ستُشارك فيه في موسم رمضان 2025، وقالت إنها ستقدم مسلسل "بالدم" من إخراج فيليب أسمر وتأليف نادين جابر، وبمشاركة عدد كبير من النجوم.



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كارولين عزمي لـ الخليج 365: سعيدة جداً وهذه أول زيارة لي للسعودية

التقت كاميرا "الخليج 365" مع كارولين عزمي والتي عبرت عن سعادتها وحماسها لحضور حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 للمرة الأولى، حيث قالت: "سعيدة جداً وهذه أول زيارة لي للسعودية ومتحمسة جداً، وفرحة جداً بالحفل والذي نريد حضوره بشكل دائم، لأنه يجمع النجوم من كل أنحاء العالم، ودائماً في تقدم ونجاح".

كما كشفت عن أعمالها المقبلة قائلة: "أجهز لمسلسل "فهد البطل" مع الفنان أحمد العوضي وسيعرض في رمضان المقبل 2025، كما أجهز لعمل سينمائي قريباً".

كذلك أكد النجمان أحمد مالك وأحمد حاتم عن تواجدهما للمرة الأولى في حفل صناع الترفيه.

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كما أعربت كلٌ من النجمات هنادي مهنا، نسرين أمين، ريهام عبد الغفور عن سعادتهن أيضاً وانبهارهن لحضور الحدث لأول مرة، وشاركن من خلال حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إطلالتهن في الحفل.

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Joy Awards 2025 يجمع المتنافسون

كما حضرت الإعلاميتان المتنافستان رضوى الشربيني وياسمين عز أيضاً للمرة الأولى هذا الحدث الضخم، وشارك كل منهما من خلال حساباتهما الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، إطلالتهما في الحفل، حيث تألقت رضوى الشربيني وياسمين عز بفستانين خطفتا من خلالهما أنظار الحضور.

الإعلامية ياسمين عز - مصدر الصورة المركز الإعلامي لمجموعة MBC

وحرصت رضوى الشربيني على توجيه الشكر للـ مستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث قالت عبر حسابها على "إنستغرام": "خالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركى آل الشيخ و هيئة الترفيه على دعوتكم الكريمة My presence in JoyAwards 2025 joyawards".

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توافد الحضور إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards

وحضر إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards كلُ من عمرو دياب، أصالة، حسن الرداد، ايمي سمير غانم، عبد الإله السناني، طوني عيسى وزوجته، الإعلامية أنابيلا هلال، عبدالرحمن العقل، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب كرة القدم الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، خالد عبد الرحمن.

وتواجد أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز. أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سيرين عبد النور، ياسمين صبري، رامز جلال سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، الممثل والمؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني اسبر رشا مهدي، نجلاء بدر، طارق الإبياري، كاريس بشار والعديد من النجوم.



وحضر الحفل أيضاً: منى زكي وزوجها أحمد حلمي، أحمد عز، نادين نجيم، ياسمين رئيس وزوجها، محمد أنور وزوجته، نادين الراسي، نيكول سابا، صابر الرباعي، درة، روجينا وزوجها أشرف زكي، أروى جودة، عاصي الحلاني، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، ميرهان حسين، صفية العمري، لطيفة، وليد توفيق، محمد عبده، ماجد المهندس، رانيا يوسف، ميلا الزهراني، إدوارد وآخرون.

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.



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