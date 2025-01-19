ثنائيات خطفت الأنظار على السجادة الخزامية لحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 10:28 مساءً - أُقيمت مساء أمس السبت 18 من يناير فعاليات الحدث المميز والأكبر الذي ينتظره الكثيرون على مستوى الوطن العربي والعالم، وهو حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 المقام بالعاصمة السعودية الرياض.

وقد شهد الحفل حضوراً كبيراً لنجوم الوطن العربي والعالم، وقد لفت عدد من الثنائيات على السجادة الخزامية للحفل أنظار جميع الحضور، وسوف نستعرض في هذا الموضوع أبرز الثنائيات التي لفتت الأنظار بحفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025.

حضور لافت لـ مي عمر ومحمد سامي

كان أبرز الحضور والثنائيات التي لفتت الأنظار؛ الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، وظهرت مي برفقة زوجها على السجادة الخزامية، وكانت كعادتها متألقة بإطلالة مميزة، فظهرت وهي ترتدي فستاناً أنيقاً من اللون الأحمر ضيقاً، كما ظهر محمد سامي ببدلة كلاسيكية باللون الأسود أنيقة.

جدير بالذكر حصول مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر وإخراج محمد سامي، على جائزة المسلسل المصري المفضل في المنافسة.

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كريم عبد العزيز وزوجته

كما تألق الفنان كريم عبد العزيز وزوجته على السجادة الخزامية للحفل، وقد ظهر ببدلة سوداء أنيقة، كما ظهرت زوجته بفستان أحمر ضيق من دون أكمام، وبدت عليهم السعادة والانبهار بأجواء الحفل.

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طوني عيسى يظهر بشكل لافت مع زوجته الحامل

وكان لحضور الفنان اللبناني طوني عيسى طلة مميزة مع زوجته التي استعرضت حملها على السجادة الخزامية للحفل، حيث ظهرت بفستان باللون الزيتي من المخمل، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها واعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر ملامح رقتها.

طوني عيسى وزوجته -مصدر الصورة المركز الإعلامي لمجموعة MBC



كما تألق طوني عيسى ببدلة سوداء أنيقة، كما تحدث لكاميرا "الخليج 365" عن أهمية الحدث قائلاً: "حدث عالمي يضاهي حفلات هوليوود"، مؤكداً سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان المميز.

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المؤثرة نارين بيوتي وخطيبها

كما تألقت المؤثرة نارين بيوتي وخطيبها في الحدث الذي فازت خلاله بجائزة أفضل مؤثرة، وقد ظهرت على السجادة الخزامية بفستان باللون الوردي ضيق من دون أكمام ومزود بذيل طويل، كما تألق خطيبها رجل الأعمال رامي الياس ببدلة أنيقة جمعت بين اللونين الأبيض والرمادي الفاتح.

المؤثرة نارين بيوتي وخطيبها -مصدر الصورة المركز الإعلامي لمجموعة MBC



والتقتها كاميرا "الخليج 365" بعد فوزها بالجائزة، وعبرت بكلمات مؤثرة وبدموعها عن فرحتها الكبيرة بفوزها بجائزة أفضل مؤثرة خلال حفل جوائز جوي أوردز، فيما شاركتها شقيقتها شيرين بيوتي التهاني والتشجيع بكلمات مليئة بالحب والفخر.

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أصالة نصري وزوجها فائق حسن

بعد حصولها على جائزة المطربة المفضلة في حفل توزيع جوائز جوي أوردز؛ كشفت الفنانة أصالة لـ"الخليج 365" عن سعادتها بالجائزة التي أهدتها لزوجها ولعائلتها، حيث قالت: "مبسوطة وحاسة بالإنصاف وتكريمي تكريم لكل الفنانين المجتهدين".

وكعادتها ظهرت أصالة برفقة زوجها فائق حسن الذي دائماً تعبر عن سعادتها وحبها الكبير له، وقد ظهرت أصالة بفستان من المخمل بلون الأحمر الغامق، منسدل من كم واحد، وتألقت بمجوهرات مميزة، واعتمدت تسريحة الشعل المبتل، وأكلمت إطلالتها بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

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كما تألق عدد كبير من الثنائيات على السجادة الخزامية لحفل توزيع جوائز joy awards 2025، نذكر أيضاً الفنان إدوارد وزوجته، والنجم اللبناني نيقولا معوض وزوجته، والفنان السوري باسل خياط وزوجته.

إدوارد وزوجته -مصدر الصورة المركز الإعلامي لمجموعة MBC

نيقولا معوض وزوجته -مصدر الصورة المركز الإعلامي لمجموعة MBC

باسل خياط وزوجته -مصدر الصورة المركز الإعلامي لمجموعة MBC



وكذلك ظهر بطريقة مميزة الفنان السوري معتصم النهار وزوجته، والنجم المصري هاني رمزي وزوجته، والفنان ماجد المصري وزوجته، وغيرهم من النجوم الذين أثبتوا حضورهم بالحدث مع شركاء حياتهم بشكل مميز ورومانسي.

ماجد المصري وزوجته -مصدر الصورة المركز الإعلامي لمجموعة MBC

حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025

كرَّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي، والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم، والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

ويتميَّز حفل جوائز صنَّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرِّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDS الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشَّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنَّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والإخراج، والرياضة، والمؤثرين.

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