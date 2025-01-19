أمل بشوشة تشيد لـ الخليج 365 بحفل JOY AWARDS وتكشف جديدها في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 10:28 مساءً - أقيم ليلة أمس بالعاصمة السعودية الرياض حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 بحضور حشد ضخم من النجوم والمشاهير العرب والعالميين الذين شهدوا على هذا العرس الفني الأكبر في الشرق الأوسط.

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: عبير بو حمدان

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: عبير عاطف

مشاركة أمل بشوشة بموسم دراما رمضان 2025

خلال الحفل التقت "الخليج 365" بالفنانة أمل بشوشة التي أكدت على سعادتها بالتواجد في هذا الحفل المميز الذي يضم نخبة من كبار نجوم الوطن العربي والعالم.

وكشفت أمل أنها ستنافس في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "السبع"، ووعدت جمهورها بمفاجآت مميزة.

حضور حفل Joy Awards 2025

وحضر إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 كل من عمرو دياب، أصالة، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، عبد الإله السناني، طوني عيسى و زوجته الإعلامية أنابيلا هلال، عبد الرحمن العقل ، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب كرة القدم الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، خالد عبد الرحمن.

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وتواجد أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سيرين عبد النور، ياسمين صبري، رامز جلال، سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، المؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني اسبر، رشا مهدي، نجلاء بدر، طارق الإبياري، كاريس بشار والعديد من النجوم.

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

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