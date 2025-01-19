أمانة نجران تكثف صيانة الحدائق والمتنزهات

قامت أمانة نجران ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة خلال الأيام السبعة الماضية، بالعناية بالمسطحات الخضراء بمساحة 660 ألف م2، بالإضافة إلى تقليم وتنسيق 6500 شجرة؛ وصيانة 180 عمود إنارة، وصيانة الألعاب والملاعب بمساحة 150م2، وصيانة الأرصفة والممرات وإزالة التشوه البصري بمساحة 100م2، وذلك ضمن جهود الأمانة لرفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار والمتنزهين وتوفير بيئة ترفيهية.



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