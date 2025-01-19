شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع بأرباح 23 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد البورصة نحو 23 مليار جنيه ليصل إلى 2.219 تريليون جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي 21 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.42 في المئة، محققًا 29728.61 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.22 في المئة، ليصل إلى 8330.22 نقطة.بينما سجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 1.08 في المئة، لينهي تعاملاته عند مستوى 11449.25 نقطة.