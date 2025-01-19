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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تشهد انطلاق الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في الأحساء.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف المبادرتان إلى تسهيل وصول المستفيدين والمستفيدات في الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، لتغطي بذلك 56 موقعًا موزعة في مختلف مناطق المملكة.
الوحدات بالظهران
وتشمل خدمات الوحدات المتنقلة في المنطقة الشرقية يوم الاثنين تقديم الخدمات للرجال والنساء في مركز الرعاية الصحية الأولية بالدمام، فيما تستهدف الخدمة يوم الثلاثاء النساء في مدرسة الظهران الأهلية، وثانوية فاطمة بنت المنذر بالجبيل، والابتدائية الثانية بالدمام، والابتدائية الخامسة عشرة بالدمام.
وفي يوم الأربعاء، يتم تقديم الخدمات للرجال والنساء في مستشفى سليمان الحبيب، وللنساء في ثانوية زينب بنت خزيمة بالجبيل، والابتدائية الثانية بعين دار بمحافظة بقيق، حيث تستمر الخدمة لمدة يوم واحد في كل موقع.
الخدمات بالقصيم
وفي منطقة القصيم، تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في متوسطة وثانوية قصيباء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، كما تقدم خدماتها في ابتدائية ابن عقيل ببريدة ومتوسطة ابن هشام ببريدة لمدة يوم لكل منهما.
وللنساء، يجري تقديم الخدمة في مركز الصمعورية لمدة ثلاثة أيام، بينما تستمر الخدمة يوم الاثنين للرجال في ابتدائية ربيع بن كعب ومتوسطة عبدالرحمن الناصر ببريدة.
وفي يوم الثلاثاء، تقدم الخدمات في ابتدائية أُحد ومتوسطة عبدالله بن سليم ومتوسطة السيح والحجازية ببريدة، وللنساء في الثانوية الثالثة ببريدة، حيث تقدم الخدمة لمدة يوم واحد في كل موقع، بالإضافة إلى ثانوية الجرير الشمالي بمركز الفوارة لمدة ثلاثة أيام.
وفي يوم الأربعاء، يتم تقديم الخدمات للرجال في مستشفى قصيباء العام والكلية التقنية بالرس لمدة يومين لكل منهما، وفي متوسطة حطين بعنيزة، وابتدائية مجمع الخليج التعليمي ببريدة ومتوسطة مجمع الخليج التعليمي، وللنساء في الثانوية الثالثة بمحافظة البدائع لمدة يوم واحد في كل موقع.
وتستمر الخدمات يوم الخميس للرجال في ابتدائية الإمام السيوطي ومتوسطة الإمام السيوطي ببريدة لمدة يوم واحد لكل منهما.
وفي منطقة عسير، تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في متوسطة تندحة بخميس مشيط، ومتوسطة الراية وثانوية صقر قريش بأبها، وللنساء في متوسطة عتود العماير بخميس مشيط لمدة يومين لكل منهما، وكذلك في الثانوية السادسة للبنات بأبها ومتوسطة وثانوية سبت تنومة بالنماص.
وتستمر الخدمة يوم الاثنين للرجال في مدرسة الوسم وصقلية بالقحمة، ومتوسطة وثانوية مليح بالنماص. أما يوم الثلاثاء، فتُقدم الخدمة في مدرسة عمرو بن العاص بالجمة لمدة يوم واحد لكل موقع، وفي ثانوية تندحة للبنين لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في متوسطة وثانوية سدوان بالنماص. وفي يوم الأربعاء، يتم تقديم الخدمة للرجال في مدرسة الثغر الثانوية بالبرك لمدة يوم واحد، وفي ثانوية الملك عبدالله بأبها لمدة يومين، وللنساء في الثانوية الثامنة للبنات بأبها لمدة يوم واحد.
الخدمات في الوحدات المتنقلة
وفي منطقة مكة المكرمة، تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للنساء في الثانوية الحادية عشرة بعد المئة بجدة لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز أبو راكة لمدة يومين، وللرجال في مركز قيا.
وفي يوم الاثنين، تقدم الخدمة في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد، وفي يوم الثلاثاء بالعقيق بالطائف لمدة يومين. أما يوم الأربعاء، فتقدم الخدمة للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، وللرجال يوم الخميس في مركز قيا.
وفي منطقة الحدود الشمالية، تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للنساء في الثانوية الحادية عشرة للبنات بعرعر، والمتوسطة الخامسة للبنات بطريف، والابتدائية الثالثة للبنات برفحاء لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتستمر الخدمات يوم الثلاثاء في هجرة المركوز لمدة ثلاثة أيام.
وفي منطقة تبوك، تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مدرسة المغيرة بن شعبة، وللنساء في المدرسة العشرون والمدرسة السابعة والأربعون لمدة أسبوع كامل في كل موقع.
وفي منطقة حائل، تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة سميراء لمدة ثلاثة أيام، وتستمر الخدمة يوم الأربعاء في مطار حائل الدولي لمدة يومين.
تتضمن الخدمات التي تقدمها الوحدات المتنقلة إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل تالف أو مفقود، مع تقديم تسهيلات كبيرة تسهم في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين والمستفيدات.
وتعد الوحدات المتنقلة من أبرز الوسائل التي تعتمدها وكالة الأحوال المدنية لتوفير خدماتها بشكل ميداني ومرن، بما يحقق الوصول الشامل لكافة الشرائح، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.