شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تشهد انطلاق الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في الأحساء.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية تقديم خدماتها الميدانية للنساء في جمعية التنمية الأهلية بالأحساء، حيث تستمر هذه الخدمة لمدة أربعة أيام، وذلك ضمن مبادرتي "نأتي إليك" و"موجودين" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وتهدف المبادرتان إلى تسهيل وصول المستفيدين والمستفيدات في الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، لتغطي بذلك 56 موقعًا موزعة في مختلف مناطق المملكة .



وتشمل خدمات الوحدات المتنقلة في المنطقة الشرقية يوم الاثنين تقديم الخدمات للرجال والنساء في مركز الرعاية الصحية الأولية بالدمام، فيما تستهدف الخدمة يوم الثلاثاء النساء في مدرسة الظهران الأهلية، وثانوية فاطمة بنت المنذر بالجبيل، والابتدائية الثانية بالدمام، والابتدائية الخامسة عشرة بالدمام.

وفي يوم الأربعاء، يتم تقديم الخدمات للرجال والنساء في مستشفى سليمان الحبيب، وللنساء في ثانوية زينب بنت خزيمة بالجبيل، والابتدائية الثانية بعين دار بمحافظة بقيق، حيث تستمر الخدمة لمدة يوم واحد في كل موقع .

الخدمات بالقصيم

الوحدات بالظهران



وفي منطقة القصيم، تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في متوسطة وثانوية قصيباء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، كما تقدم خدماتها في ابتدائية ابن عقيل ببريدة ومتوسطة ابن هشام ببريدة لمدة يوم لكل منهما.

وللنساء، يجري تقديم الخدمة في مركز الصمعورية لمدة ثلاثة أيام، بينما تستمر الخدمة يوم الاثنين للرجال في ابتدائية ربيع بن كعب ومتوسطة عبدالرحمن الناصر ببريدة.

وفي يوم الثلاثاء، تقدم الخدمات في ابتدائية أُحد ومتوسطة عبدالله بن سليم ومتوسطة السيح والحجازية ببريدة، وللنساء في الثانوية الثالثة ببريدة، حيث تقدم الخدمة لمدة يوم واحد في كل موقع، بالإضافة إلى ثانوية الجرير الشمالي بمركز الفوارة لمدة ثلاثة أيام.

وفي يوم الأربعاء، يتم تقديم الخدمات للرجال في مستشفى قصيباء العام والكلية التقنية بالرس لمدة يومين لكل منهما، وفي متوسطة حطين بعنيزة، وابتدائية مجمع الخليج التعليمي ببريدة ومتوسطة مجمع الخليج التعليمي، وللنساء في الثانوية الثالثة بمحافظة البدائع لمدة يوم واحد في كل موقع.

وتستمر الخدمات يوم الخميس للرجال في ابتدائية الإمام السيوطي ومتوسطة الإمام السيوطي ببريدة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة عسير، تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في متوسطة تندحة بخميس مشيط، ومتوسطة الراية وثانوية صقر قريش بأبها، وللنساء في متوسطة عتود العماير بخميس مشيط لمدة يومين لكل منهما، وكذلك في الثانوية السادسة للبنات بأبها ومتوسطة وثانوية سبت تنومة بالنماص.

وتستمر الخدمة يوم الاثنين للرجال في مدرسة الوسم وصقلية بالقحمة، ومتوسطة وثانوية مليح بالنماص. أما يوم الثلاثاء، فتُقدم الخدمة في مدرسة عمرو بن العاص بالجمة لمدة يوم واحد لكل موقع، وفي ثانوية تندحة للبنين لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في متوسطة وثانوية سدوان بالنماص. وفي يوم الأربعاء، يتم تقديم الخدمة للرجال في مدرسة الثغر الثانوية بالبرك لمدة يوم واحد، وفي ثانوية الملك عبدالله بأبها لمدة يومين، وللنساء في الثانوية الثامنة للبنات بأبها لمدة يوم واحد.



الخدمات في الوحدات المتنقلة