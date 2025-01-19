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ولي العهد يعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح

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واس- الرياض 0 تبليغ

ولي العهد يعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح

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الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد بدولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح ـ رحمه الله ـ.
وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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