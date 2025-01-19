شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبة تصل للسجن 30 شهرًا.. احذر الدخول إلى منطقة الحدود البرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة لحرس الحدود هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) إلى الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وعدم دخول منطقة الحدود البرية أو الاقتراب منها.

وأكدت أن من يخالف ذلك ستطبق بحقه العقوبة المقررة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وهي السجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال، أو بهما معًا. حرس الحدود وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (200) كيلوجرام من نبات القات.

كما قبضت الدوريات في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (14) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (252) كيلوجرامًا من نبات القات.