شكرا لقرائتكم خبر تحتفل بمرور 30 عامًا على دعم الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية من خلال أول حدث في المملكة … ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقيم في الرياض اليوم الاحد 2025/يناير/19 حدث تكنولوجي عالمي يجلب مستقبل الذكاء الاصطناعي إلى المملكه، حيث استضافت شركة Oracle اليوم جولة Oracle CloudWorld لأول مرة على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، وهو إنجاز مهم يؤكد التزام Oracle الثابت بتعزيز اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

احتفالاً بمرور 30 عامًا على دعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية بأحدث التقنيات والابتكارات السحابية، جمع هذا الحدث الرائد ن شركة Oracle كبار قادة الأعمال السعوديين والمسؤولين التنفيذيين الحكوميين وخبراء التكنولوجيا لاستكشاف أحدث الابتكارات في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والحلول القائمة على البيانات والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة المملكة على تحقيق أهداف اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

قالت رهام الموسى، نائب الرئيس لشؤون القطاع العام والتطبيقات السحابية ومدير شركة Oracle في المملكة العربية السعودية: "تستمر المملكة العربية السعودية في قيادة أجندتها الطموحة لرؤية السعودية 2030، وتدعم Oracle رحلة المملكة لتصبح دولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويؤكد انطلاق جولة Oracle CloudWorld في الرياض لأول مرة في عامنا الثلاثين في المملكة التزامنا بتمكين الشركات السعودية من خلال تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المتطورة. ويمثل هذا الحدث علامة فارقة في تعاوننا مع المملكة العربية السعودية لتسريع عجلة الابتكار وبناء اقتصاد قوي للذكاء الاصطناعي وتشكيل مستقبل تقنيات الشركات المتطورة في المنطقة".

وتضم نسخة عام 2025 من جولة Oracle CloudWorld في المملكة العربية السعودية ما يلي:

محاضرات حول رؤي كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة Oracle وقادة الفكر في القطاع.

جلسات تفاعلية تستكشف التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي وحلول الحوسبة السحابية.

العروض الحية لأحدث تقنيات Oracle التي تدفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات.

فرص التواصل مع قادة صطاع التكنولوجيا العالميين وصناع القرار الإقليميين.

حيث ستسلط فعالية هذا العام الضوء على كيفية تمكين حلول Oracle السحابية المتكاملة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للشركات من الابتكار والنمو والمساهمة في تحقيق أهداف اقتصاد الذكاء الاصطناعي الطموحة في المملكة العربية السعودية.

أطلقت Oracle منطقتين سحابيتين مخصصتين في المملكة العربية السعودية، في جدة والرياض.