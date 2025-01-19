أعراض حرقة المعدة.. 7 أكلات تسبب ألما شديدا في الصدر

القاهرة - سمر حسين - صحة

قد يتعرض العديد من الأشخاص إلى الشعور بألم حارق في الصدر أثناء الليل، وعقب تناول الطعام أو الاستلقاء، فكلاهما أمور قد تشير إلى حرقة المعدة، وهي مرض شائع يمكن السيطرة عليه من خلال اتباع نمط حياة صحي وغذائي، واستخدام الأدوية في حال تطور الأمر.

ما أعراض حرقة المعدة؟

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، أعراض حرقة المعدة، وفقًا للموقع الطبي webmd، ومخاطرها.

أعراض حرقة المعدة

ألم حارق في الصدر بعد تناول الطعام.

ألم أثناء الليل.

ألم عند الاستلقاء.

الشعور بالألم عند الانحناء.

إحساس بطعم مُر أو حمضي في الفم.

الشعور بألم أو ضغط شديد في الصدر.

الشعور بألم الحرقة، مع ألم في الذراع أو الفك.

صعوبة في التنفس.

مخاطر حرقة المعدة.. اذهب للطبيب فورًا

على الرغم من كونه مرضا شائعا لدى الكثير، إلا إن هناك بعض الأعراض الخطيرة التي تتطلب الذهاب إلى الطبيب على الفور، على النحو التالي:

حدوث حرقة المعدة أكثر من مرتين في الأسبوع.

استمرار ظهور الأعراض رغم استخدام الأدوية.

صعوبة في البلع.

غثيان أو قيء مستمر.

فقدان الوزن بسبب ضعف الشهية.

أكلات تزيد من حرقة المعدة

وأكد الدكتور محمد العربي استشاري التغذية العلاجية، أن هناك بعض الأكلات تزيد من العصارة الحمضية وبالتالي أعراض حرقة المعدة، كالمشروبات التي تحتوي على الكافيين، إذ يسبب تآكل غشاء المعدة المخاطي وبالتالي يزيد من الإحساس بالحموضة، إضافة إلى التوابل والتدخين لأنهما يؤديان إلى تهيج غشاء المعدة.

وأشار استشاري التغذية العلاجية خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى تجنب مجموعة من الأكلات التي تزيد من حرقة المعدة، على النحو التالي:

منتجات الألبان كاملة الدسم.

العصائر الحمضية كالليمون والبرتقال.

الشاي والقهوة.

المياه الغازية.

الأطعمة التي تحتوي على التوابل كالشطة والفلفل والخردل والثوم.

التدخين.

المسبكات والزيوت.

نظام غذائي مناسب لعلاج حرقة المعدة

الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخضروات.

الأطعمة القلوية مثل الموز والمكسرات والبطيخ.

الاطعمه المائية مثل الخس والكرفس والخيار.

منتجات الألبان قليلة الدسم.

اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج.

بياض البيض.

الدهون الصحية، مثل: الأفوكادو، والجوز.

الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل: العدس، والسلمون.

نصائح مهمة لمصابي حرقة المعدة