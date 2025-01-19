الامارات | كيف تتجسس شاشة التلفزيون عليك؟.. أوقف فوراً هذه التقنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تظل شاشات أجهزة التلفزيون الذكي متصلة بالإنترنت باستمرار، وهو ما أدى إلى زيادة اهتمام الشركات المنتجة ومطوري أنظمة التشغيل وتطبيقات البث المثبتة مسبقاً بهذه النوعية من الأجهزة الإلكترونية، حتى إذا كان المستخدم ليس مسجلاً لديهم.

وأوضحت منظمة حماية المستهلك «كنسيومر ريبورتس» الألمانية أن أجهزة التلفزيون الذكي تتيح لهذه الشركات جمع بيانات مهمة جداً تتعلق بالموقع وطريقة الاستخدام، وبالإضافة إلى جمع بيانات حول ما يشاهده المستخدم ومتى وأين يشاهده، وكيف تتم مشاهدة المحتويات، بالإضافة إلى مدة المشاهدة.

وأشارت المنظمة إلى أنه لا يمكن إيقاف كل عمليات جمع البيانات بطريقة بسيطة، ولكن يمكن للمستخدم العادي على الأقل الحد من تجسس التلفزيون الذكي عن طريق إيقاف تقنية «الكشف التلقائي عن المحتوى» (ACR) وتغيير بعض الإعدادات الأخرى.

وتعمل تقنية (ACR) على التعرف على ما يشاهده المستخدم على التلفزيون الذكي، بغض النظر عن مصدر هذه المحتويات، وبالطبع من خلال تحليل هذه المحتويات يمكن التوصية بالمحتويات الأخرى، التي قد يرغب المستخدم في مشاهدتها.

وأوضحت منظمة حماية المستهلك إلى أن البيانات، التي يتم جمعها، يمكن استغلالها في الإعلانات المستهدفة أو في أية أغراض أخرى، كما أنه ليس من السهل دائماً التحقق من هذه البيانات أو إزالتها.

وقد لا يتم استخدام تقنية (ACR) في بعض منصات التلفزيون، إلا أن جميع المنصات تقريباً تعتمد على تقنيات لجمع البيانات، ولذلك من الأمور المهمة البحث عن الإعدادات المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات في قائمة إعدادات التطبيقات المستخدمة، وضبطها بما يتوافق مع رغبات المستخدم.

وإذا رغب المستخدم في إيقاف تقنية (ACR) أو أية قياسات بيانات أخرى على مستوى نظام التشغيل فإنه يتعين عليه تصفح قوائم التلفزيون؛ إذ يعثر في كثير من الأحيان على معرف الإعلانات، والذي يساعد في الحد من عمليات التتبع عندما يتم إعادة ضبطه بانتظام.

ويجب مراعاة أن تقنية (ACR) لا تُعرف دائماً بهذا الاسم، ولكنها تحمل أيضاً اسم «خدمات معلومات المشاهدة» (Viewing Information Services) في أجهزة تلفزيون سامسونج ويمكن الوصول إليها في قائمة «الإعدادات/الدعم/شروط الاستخدام».

ويمكن العثور على هذه التقنية في أجهزة التلفزيون الذكي من شركة إل جي ضمن البند (Live Plus) ويمكن الوصول إليها عن طريق قائمة «جميع الإعدادات/عام/الإعدادات الإضافية».

وفي الكثير من أجهزة التلفاز من شركات باناسونيك وفيليبس وسوني يجب إلغاء تفعيل وظيفة (Samba Interactive TV).

وهناك الكثير من الشركات المنتجة لأجهزة التلفزيون الذكي تعتمد على نظام تشغيل أمازون Fire TV أو أندرويد/جوجل TV، وتتيح هذه الأنظمة في بعض الأحيان إجراء إعدادات الخصوصية أثناء التثبيت، ولذلك يجب على المستخدم تصحيح الإعدادات المسبقة في نظام التشغيل Fire TV عن طريق قائمة «الإعدادات/إعدادات الخصوصية».

ويتيح نظام التشغيل أندرويد/جوجل TV إمكانية تعطيل وظيفة اكتشاف الموقع عن طريق قائمة «الإعدادات/الخصوصية/الموقع»، بالإضافة إلى أنه يمكن إلغاء التوصيات الخاصة بالمحتويات عن طريق تعطيل «نشاط الويب والتطبيقات» في قائمة «نشاطي» المدرجة ضمن حساب جوجل.

وأشارت منظمة حماية المستهلك إلى اختلاف الخدمات والتطبيقات وأنظمة التشغيل المستخدمة لدى شركات إنتاج التلفزيون الذكي من حيث بنية القوائم وخيارات الإعداد والأسماء.