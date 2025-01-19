شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 10:21 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 29700 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 36912 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13073 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 8276 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 11389 نقطة.