شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هانى الحوتىالأحد، 19 يناير 2025 10:21 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 29700 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 36912 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13073 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 8276 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 11389 نقطة.
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