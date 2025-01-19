شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإطلاق خمسة إصدارات من آيفون في 2025.. ما الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

تستعد أبل لعام مليء بالإثارة في 2025، حيث تخطط لإطلاق خمسة إصدارات جديدة من هواتف آيفون، بالإضافة إلى مجموعة من أجهزة ماك وآيباد، بعد إطلاق سلسلة آيفون 16 العام الماضي التي تضمنت ميزات لم تكن متوفرة منذ البداية، تسعى الشركة إلى تقديم تحسينات كبيرة تركز على الفئات العليا من هواتفها، ما يعزز من مكانتها في السوق ويزيد من أرباحها.

قد يكون مارس 2025 بداية العام الجديد لعشاق آبل، مع شائعات تشير إلى إطلاق هاتف آيفون SE 4، كذلك بعض التقارير ترجح أن الهاتف سيكون جزءًا من سلسلة آيفون 16 وسيحمل اسم آيفون 16E.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بتصميم حديث يدعم تقنية Face ID، مما يعني وداعًا لتقنية Touch ID التقليدية، كما يتوقع أن يتضمن الهاتف ميزات ذكاء اصطناعي جديدة، وسيحتوي على كاميرا خلفية واحدة فقط، مما يساعد على تسعيره بحوالي 600 دولار.

وتشمل الإصدارات الأخرى آيفون 17، الذي يتوقع أن يحصل على شاشة ProMotion مع دعم لمعدل تحديث عالٍ، ومعالج مشابه لتلك المستخدمة في طرازات Pro لتحسين الأداء بشكل ملحوظ، كذلك قد يشهد هذا الإصدار أيضًا تحسينات في الكاميرا، ما يجعله خيارًا مميزًا للمستخدمين الذين يبحثون عن توازن بين الأداء والسعر.

وتشير تقارير أخرى إلى أن آبل قد تستغني عن طراز Plus لصالح إصدار جديد يُطلق عليه اسم آيفون Slim أو Air، ويقال إن هذا الهاتف سيكون الأنحف في تاريخ آبل بسمك 5.5 ملم فقط، ما قد يؤدي إلى تقليل حجم البطارية، كذلك الهاتف سيحتوي على كاميرا خلفية واحدة ومن المتوقع أن يكون سعره أكثر من حوالي 1200 دولار أمريكي، ما قد يجعله خيارًا محدودًا للبعض.

أما بالنسبة للإصدارات الأعلى، فمن المتوقع أن تشمل سلسلة آيفون 17 طرازي Pro وPro Max، تشير التقارير إلى أن هذه الهواتف ستتضمن تقنيات شاشة جديدة، قد تشمل كاميرا مدمجة أسفل الشاشة لأول مرة، كما ستشهد الكاميرات تحسينات كبيرة، بما في ذلك عدسة بيريسكوب، مما يعزز قدرات التصوير، كذلك من المتوقع أن تؤدي هذه الميزات إلى رفع أسعار هواتف Pro بشكل أكبر.

تعد خطط آبل لعام 2025 بإحداث نقلة نوعية في سلسلة هواتف آيفون، مع تركيز واضح على تقديم تصميمات مبتكرة وميزات متقدمة تلبي احتياجات مختلف فئات المستخدمين، مع التحديثات المرتقبة على مستوى الأداء والكاميرات، يتوقع أن تواصل آبل جذب المستخدمين الباحثين عن تجربة تقنية متطورة.