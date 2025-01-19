شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن» تعلن آخر التطورات في المشروع الثالث لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) آخر التطورات عن البدء في تطوير المشروع الثالث لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها وقعت العقود التي ذكرتها في بيان على تداول يوم 16 يناير الحالي، وتضمنت: أعمال الإنشاء العامة في رأس الخير بالتعاقد مع فرع شركة الهندسة الكيميائية الوطنية الصينية بقيمة تقريبية 325 مليون دولار (أي ما يعادل 1,220 مليون ريال تقريبا) مدته 22 شهرا.وشملت العقود: أعمال الإنشاء العامة (SAP,PAP & OSBL) في وعد الشمال بالتعاقد مع فرع شركة سينوبيك نانجينغ للهندسة والبناء المحدودة بقيمة تقريبية 363 مليون دولار (أي ما يعادل 1,361 مليون ريال تقريبا) ومدته 18 شهرا.

وتضمنت العقود: أعمال الإنشاء العامة في وعد الشمال بالتعاقد مع شركة تيكفين للإنشاءات والتركيب المحدودة بقيمة تقريبية 234 مليون دولار (أي ما يعادل 877 مليون ريال تقريبا) ومدته 18 شهرا.

وأضافت أن جميع العقود لا يوجد بها أطراف ذات علاقة، مشيرة إلى أنه لم يتضح لنا الأثر المالي لهذه العقود وسيتم الإفصاح عنه حال توفره.