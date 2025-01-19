شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3780 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأحد، 4320 جنيها للبيع، و7297.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأحد، 3960 جنيها للبيع، و3939 جنيها للشراء. عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأحد، إلى: 3780 جنيها للبيع، و3760 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأحد، 3240 جنيها للبيع، و3222.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأحد، 2520 جنيها للبيع، و2506.75 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأحد، إلى: 2160 جنيها للبيع، و2148.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 30240 جنيها للبيع، و30080 جنيها للشراء.