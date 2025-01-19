شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيد الطاقة.. شرط أساسي في بناء المساجد وملحقاتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الشؤون الإسلامية على أهمية الالتزام بمتطلبات ترشيد الطاقة في تصميم وبناء المساجد وملحقاتها، بما في ذلك سكن العمال والمكتبات والمحال التجارية وأماكن الوضوء والأسوار والمواقف، وذلك تماشياً مع اشتراطات كود البناء السعودي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تُطبق في جميع مراحل بناء المسجد، بدءاً من التصميم والبناء والتغيير والاستبدال والإصلاح، وصولاً إلى الاستخدام والإشغال والصيانة والإزالة والهدم.



تفتيش منشآت المساجد