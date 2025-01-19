شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيد الطاقة.. شرط أساسي في بناء المساجد وملحقاتها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الشؤون الإسلامية على أهمية الالتزام بمتطلبات ترشيد الطاقة في تصميم وبناء المساجد وملحقاتها، بما في ذلك سكن العمال والمكتبات والمحال التجارية وأماكن الوضوء والأسوار والمواقف، وذلك تماشياً مع اشتراطات كود البناء السعودي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تُطبق في جميع مراحل بناء المسجد، بدءاً من التصميم والبناء والتغيير والاستبدال والإصلاح، وصولاً إلى الاستخدام والإشغال والصيانة والإزالة والهدم.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تُطبق في جميع مراحل بناء المسجد، بدءاً من التصميم والبناء والتغيير والاستبدال والإصلاح، وصولاً إلى الاستخدام والإشغال والصيانة والإزالة والهدم.
تفتيش منشآت المساجد
وشددت الوزارة على ضرورة خضوع جميع منشآت المسجد للتفتيش من قبل مسؤول البناء، للتأكد من تطبيق معايير العزل الحراري في الجدران والأسقف، ونسق النوافذ، وحاجز الهواء المستمر، والأنظمة الآلية والمعدات الميكانيكية والكهربائية.
كما يجب التحقق من أن أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف مُركبة وفقاً للمخططات والمعايير المعتمدة، وأنها تعمل بكفاءة عالية وفقاً للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل استهلاك الطاقة في المساجد، بما يُسهم في الحفاظ على الموارد الوطنية ويُخفف من الأعباء المالية على المساجد.