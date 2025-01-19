شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر تفاؤلية في وول ستريت قبل ساعات من تنصيب ترامب والان نبدء بالتفاصيل



كما سيقام حفل تنصيب دونالد ترامب يوم الاثنين أيضًا ومن المتوقع أن يصدر الرئيس القادم سلسلة من الأوامر التنفيذية في اليوم الأول. ارتفاع سوق الأسهم سجل سوق الأسهم ارتفاعًا قويًا خلال الأسبوع المنصرم حيث عاد مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى تجاوز متوسطاتهما المتحركة على مدار 50 يومًا.

اقرأ أيضاً: وسط توقعات بمظاهرات.. ما المنتظر في حفل تنصيب دونالد ترامب؟

هبطت عوائد سندات الخزانة بسبب بيانات التضخم الأقل في حين دعمت الأرباح القوية أيضًا المؤشرات الرئيسية بينما ارتفعت عملة علامات الزخم السوقي أصدرت العديد من الأسهم إشارات شراء بما في ذلك "تسلا" و"سيرفيس ناو" و"أمازون" و"برودكوم" وغيرهم فيما يعد زخمًا صعوديًا للأسواق

وارتفعت شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة "إنفيديا" بشكل متواضع خلال الأسبوع لكنها لا تزال أقل من خط 50 يومًا.

يبدو السوق صاعدًا مرة أخرى ولكن هذا قد يكون جزءًا من الحركة المتقلبة صعودًا وهبوطًا خلال الأسابيع القليلة الماضية. أوامر ترامب التنفيذية سيتم تنصيب ترامب يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يبدأ العمل على الفور حيث من المتوقع أن يصدر ما يقرب من 100 أمر تنفيذي في اليوم الأول.

اقرأ أيضاً: مع ترقب تنصيبه.. ما أسوأ توقعات الاقتصاد العالمي بعد تولي ترامب؟

ومن المتوقع أن تشمل الأوامر التنفيذية التي سيصدرها ترامب مجموعة من القضايا بما في ذلك سياسات الطاقة وترحيل المهاجرين والبيتكوين وتيك توك وغير ذلك. تأثير كبير على وول ستريت وقد يكون لهذه الأخبار تأثير كبير على وول ستريت وخاصة على قطاعات وأسهم محددة.

تحدث ترامب يوم الجمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن التجارة وتيك توك وأشياء أخرى كثيرة وقال إن المكالمة كانت "جيدة للغاية" وهو الأمر الذي قد يخفف مخاوف الحرب التجارية مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 وعقود ناسداك 100.

ومع إغلاق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عطلة مارتن لوثر كينج قد لا يحصل المستثمرون على رد فعل أولي واضح على تحركات ترامب في اليوم الأول حتى يوم الثلاثاء. ارتفاع سوق الأوراق المالية أظهر ارتفاع سوق الأوراق المالية نشاطًا قويًا في الأسبوع الماضي.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.7% في تداولات سوق الأسهم الأسبوع الماضي متجاوزًا لفترة وجيزة متوسط مدة 50 يومًا يوم الجمعة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.9% ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.45%، وكلاهما تجاوز خطوط 50 يومًا يوم الجمعة.

وارتفع سهم "تسلا" بنسبة 8.05% إلى 426.50 متعافيًا من خط العشرة أسابيع وكسر اتجاه هبوطي قصير. الدمام - شريف احمد - من المقرر افتتاح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز عشية يوم الاثنين إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بينما يعقبها إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء بمناسبة عطلة مارتن لوثر كينج، وفق ما ذكرت صحيفة إنفيستورز بيزنس ديلي الأمريكية.كما سيقام حفل تنصيب دونالد ترامب يوم الاثنين أيضًا ومن المتوقع أن يصدر الرئيس القادم سلسلة من الأوامر التنفيذية في اليوم الأول.سجل سوق الأسهم ارتفاعًا قويًا خلال الأسبوع المنصرم حيث عاد مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى تجاوز متوسطاتهما المتحركة على مدار 50 يومًا.اقرأ أيضاً: وسط توقعات بمظاهرات.. ما المنتظر في حفل تنصيب دونالد ترامب؟هبطت عوائد سندات الخزانة بسبب بيانات التضخم الأقل في حين دعمت الأرباح القوية أيضًا المؤشرات الرئيسية بينما ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستويات قياسية قريبة وسط توقعات بتحركات ترامب المؤيدة للعملات المشفرة.أصدرت العديد من الأسهم إشارات شراء بما في ذلك "تسلا" و"سيرفيس ناو" و"أمازون" و"برودكوم" وغيرهم فيما يعد زخمًا صعوديًا للأسواقوارتفعت شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة "إنفيديا" بشكل متواضع خلال الأسبوع لكنها لا تزال أقل من خط 50 يومًا.يبدو السوق صاعدًا مرة أخرى ولكن هذا قد يكون جزءًا من الحركة المتقلبة صعودًا وهبوطًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.سيتم تنصيب ترامب يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يبدأ العمل على الفور حيث من المتوقع أن يصدر ما يقرب من 100 أمر تنفيذي في اليوم الأول.اقرأ أيضاً: مع ترقب تنصيبه.. ما أسوأ توقعات الاقتصاد العالمي بعد تولي ترامب؟ومن المتوقع أن تشمل الأوامر التنفيذية التي سيصدرها ترامب مجموعة من القضايا بما في ذلك سياسات الطاقة وترحيل المهاجرين والبيتكوين وتيك توك وغير ذلك.وقد يكون لهذه الأخبار تأثير كبير على وول ستريت وخاصة على قطاعات وأسهم محددة.تحدث ترامب يوم الجمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن التجارة وتيك توك وأشياء أخرى كثيرة وقال إن المكالمة كانت "جيدة للغاية" وهو الأمر الذي قد يخفف مخاوف الحرب التجارية مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض.تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 وعقود ناسداك 100.ومع إغلاق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عطلة مارتن لوثر كينج قد لا يحصل المستثمرون على رد فعل أولي واضح على تحركات ترامب في اليوم الأول حتى يوم الثلاثاء.أظهر ارتفاع سوق الأوراق المالية نشاطًا قويًا في الأسبوع الماضي.ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.7% في تداولات سوق الأسهم الأسبوع الماضي متجاوزًا لفترة وجيزة متوسط مدة 50 يومًا يوم الجمعة.كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.9% ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.45%، وكلاهما تجاوز خطوط 50 يومًا يوم الجمعة.وارتفع سهم "تسلا" بنسبة 8.05% إلى 426.50 متعافيًا من خط العشرة أسابيع وكسر اتجاه هبوطي قصير.