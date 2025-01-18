كوين بيس تدعو إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين في الولايات المتحدة

دعا “براين أرمسترونغ” الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، إلى ضرورة احتفاظ الحكومة الأمريكية باحتياطي استراتيجي من البيتكوين لتعزيز موقعها في المنافسة الاقتصادية العالمية.

أتى الاقتراح في منشور مدونة حصري مع “Axios” قبيل تنصيب “ترامب” للمرة الثانية.

ناقش “أرمسترونغ” الاقتراح في اجتماعات خاصة مع “ترامب”، مع تسجيل اهتمام قوي من الأخير بمبادرات الشركة.

تشير بيانات من منصات مثل “كالشي” و”بولي ماركت” إلى احتمالات متفاوتة لتنفيذ الفكرة خلال ولاية “ترامب”، مع توقعات بنسبة 63٪ و40٪ على التوالي.

تواصل كوين بيس، بقيمة سوقية تبلغ 73 مليار دولار، لعب دور بارز في سياسة الكريبتو عبر تمويل شبكات سياسية ودعم مبادرات مناصرة مثل “Stand With Crypto”.

كما دعت الشركة إلى تنظيم أكثر وضوح ودعم الابتكار عبر إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وصناديق تنظيمية.

يبقى مشروع قانون الأصول الرقمية، الذي يهدف إلى تحديد أدوار هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات، قيد المناقشة في مجلس الشيوخ، مما يعكس تقدم محوري للصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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