شكرا لقرائتكم خبر البرنامج الصحي التطوعي يقود "درهم وقاية" للفوز بجائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية ( درهم وقاية ) النسخة الأولى من جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن في مسار الخدمات الصحية العامة المقدمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وذلك مؤتمر ومعرض الحج 2025 الذي أقيم بجدة واختتم مؤخراً في السوبر دوم.

وجاء فوز الجمعية على البرنامج الصحي التطوعي بالحج الذي أقيم على مدة 16 عام في موسم الحج وتشرف عليه وزارتي الصحة والحج والعمرة والتجمع الصحي بمكة المكرمة.

ويقدم البرنامج الذي يشارك فيه ممارسين صحيين من طلبة وطالبات جميع التخصصات الطبية من كل جامعات وكليات المملكة الحكومية والخاصة في كافة مناطق المملكة الخدمات الصحية والإسعافية في المشاعر المقدسة ابتداءً من يوم الثامن من ذي الحجة حتى اليوم الثاني عشر في منى ومزدلفة وعرفات خلال حوالي 25000 ساعة تطوعية.

من جهته عبر الدكتور جاسر بن عبدالله الشهري رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية) الجهة المنفذة للبرنامج عن سعادته بفوزهم بالجائزة التي جاءت بجهد كل من شارك في البرنامج متطوعا وعاملا سواء في التنظيم أو التدريب والتأهيل أو الإشراف وصولاً لكل المتطوعين والمتطوعات على مدى 16 عام.

وشدد الشهري على أن تفانيهم في العمل من أهم الركائز التي بُنيت عليها نجاحات البرنامج، لأنهم استطاعوا أن يعكسوا صورة حية عن المتطوع الواعي القادر على البذل والعطاء مهما تغيرت الظروف وازدادت التحديات. وأضاف:" استطاع أبطالنا المتطوعون أن يسترشدوا بهذه الخطوات بكفاءة، وتمكن القائمون على البرنامج من استثمار جميع الخبرات والممكنات بتفوق؛ وبالتالي استطعنا خط سطر جديد هذا العام في سطور نجاحاتنا التي استمرت ١٦ عاماً بفضل الله تعالى و توفيقه.

وتقدم بخالص الشكر لحكومتنا الرشيدة على كافة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لضيوف الرحمن ولكل العاملين والمتطوعين خلال موسم الحج، كما شكر على وزارة الحج والعمرة على تحفيزها للجمعيات الأهلية التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتي تعتبر محفزة لنا ولهم لبذل مزيد من الجهد وعكس قيمة التطوع في الحج.

يشار إلى أن البرنامج ينطلق سنويا في منتصف شهر ذي القعدة بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الميدانية والتوعية الصحية لضيوف الرحمن، وتأصيل مفاهيم المسؤولية الاجتماعية في المجتمع، واستثمار طاقات وقدرات الكوادر الصحية في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق منها الطامح إلى زيادة أعداد الحجاج ورفع جودة الخدمات المقدمة.