شكرا لقرائتكم خبر في موسم الرياض.. بوليفارد رن واي وجهة جديدة لتجربة مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم موسم الرياض العديد من الفعاليات والتجارب المميزة لزواره من داخل المملكة وخارجها، وضمن تلك التجارب "بوليفارد رن واي" المنطقة الأحدث في الموسم الذي يستمر من ١٧ ديسمبر إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٥ ضمن فعاليات شتاء السعودية.

وتقدم "بوليفارد رن واي" تجربة فريدة من نوعها، حيث يستطيع الزوّار استكشاف ثلاث طائرات بوينج 777 ومدرج طيران حقيقي ضمن مساحة تم تحويلها إلى مكان للفعاليات والألعاب لجميع الأعمار، كما يمكن فيها تناول الطعام داخل الطائرات أو من برج المراقبة، ويصبح الزائر هو قائد هذه الرحلة الغامرة والتفاعلية.

وتفصيليًا، تضم المنطقة العديد من الفعاليات التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات، ومنها ألعاب الإنقاذ والمغامرة مثل "رحلة ١٦٦١" و"حرب السماء" وهي مغامرة مثيرة يخوضها الزوار في طائرة ركاب تحمل كنزًا من الذهب تم اختطافها من قبل منظمة إجرامية تُدعى "نايتمير سينديكت" وهنا يأتي دور الزائر في اللعبة لتشكيل فريق إنقاذ مهمته التسلل إلى الطائرة المختطفة والتغلب على الخاطفين، وإنقاذ الرهائن قبل انتهاء الوقت، ولهواة الرعب فهناك "طائرة الرعب" التي تحبس الأنفاس وترفع الإدرينالين إلى أقصى حد وتقدم تجربة مُرعبة لن تُنسى.

أما الأطفال، فيوجد العديد من الوجهات المميزة لهم، حيث يمكنهم اللعب والمرح والاستكشاف داخل "بوليفارد رن واي" عبر مناطق الألعاب والترفيه وقضاء أوقات سعيدة لهم وللعائلة.

ولهواة الأطباق المختلفة والطعام الشهي، تقدم "بوليفارد رن واي"، تجربة مميزة من خلال تناول أكلات عربية أصيلة في مطعم "العم حسين" الذي يفتح أبواب طائرته للجميع لتجربة لذيذة، أو يمكن دخول برج المراقبة وتناول ١٠/١٠ برجر الشهير الذي يتميز بنكهة غنية ولحم طازج وجبنة ذائبة.

والجدير بالذكر، أن تقويم برنامج (شتاء السعودية 2024) خارطة تجارب وفعاليات متنوعة تناسب جميع الفئات والأذواق والأعمار، منذ انطلاق البرنامج في مطلع شهر أكتوبر الماضي، حيث يستمر خلال الربع الأول من عام 2025، عبر سبع وجهات سياحية مميزة تضم (حائل والعلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكينغ والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.