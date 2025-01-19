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الخليج اليوم .. مسقط تسجل هزة أرضية بقوة 2.5

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الخليج اليوم .. مسقط تسجل هزة أرضية بقوة 2.5

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

سجلت العاصمة العمانية مسقط هزة أرضية بقوة 2.5 على مقياس ريختر، في تمام الساعة 02:43 مساءً، فيما يبعد مركز الزلزال حوالي 3 كم جنوب مدينة مسقط،طبقاً لمركز رصد الزلازل العماني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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