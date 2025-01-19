اخبار الخليج

الخليج اليوم .. إحالة مشرف إعاقة إلى النيابة العامة في الكويت

0 نشر
0 تبليغ

الخليج اليوم .. إحالة مشرف إعاقة إلى النيابة العامة في الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" في الكويت، إحالة إشرافي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة وذلك بفعل ارتكابه شبهة جريمة التزوير المؤثمة بنصوص المواد 257 و259 من قانون الجزاء.

 

وفي الوقت نفسه، أكدت الهيئة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.

 

وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا