الخليج اليوم .. إحالة مشرف إعاقة إلى النيابة العامة في الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" في الكويت، إحالة إشرافي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة وذلك بفعل ارتكابه شبهة جريمة التزوير المؤثمة بنصوص المواد 257 و259 من قانون الجزاء.

وفي الوقت نفسه، أكدت الهيئة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.

وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.