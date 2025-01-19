شكرا لمتابعة خبر عن محلل طقس : كتل هوائية باردة على بعض مناطق المملكة من اليوم ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في مركز الأرصاد عادل قازنلي، أنه ابتداءً من اليوم سيكون هناك كتلة هوائية باردة تؤثر على بعض مناطق المملكة.

وقال قازنلي خلال مداخلة له بقناة الاخبارية : ” أن درجة الحرارة ستنخفض بقِيَم تتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية عند ساعات الفجر الأولى، لتصل مناطق شمال المملكة، طريف، والقريات، والجوف، وحائل، إلى 4 درجات مئوية ” .

وتوقع قازنلي أن يستمر تأثير هذه الكتلة الهوائية ليصل إلى المنطقة الشرقية، ومناطق وسط المملكة لتنخفض درجات الحرارة في الرياض لتصل إلى 6 درجات مئوية، بدايةً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم.