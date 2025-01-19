شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في عمان تُحيط القادمين بتعديلات سرعة طريق الربع الخالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أحاطت سفارة المملكة في سلطنة عمان جميع القادمين إلى المملكة عبر منفذ الربع الخالي بالتعديلات الجديدة لسرعات الطريق، والتي أقرتها الهيئة العامة للطرق.

وأكدت السفارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق وتقليل الحوادث، خاصة في المناطق الحدودية التي تشهد حركة مرورية مكثفة، ودعت جميع المسافرين إلى الالتزام بالسرعات المحددة واتباع إرشادات السلامة المرورية.

وأعلنت الهيئة العامة للطرق عن تعديلات جديدة لسرعات طريق الربع الخالي، وذلك بعد دراسة شاملة لوضع الطريق ومراجعته، وجاءت هذه التعديلات لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية وتسهيل حركة المرور.

وجاءت التعديلات على النحو التالي: رفع السرعة من 90 كم/ساعة إلى 110 كم/ساعة على امتداد 356 كم، من بداية تقاطع طريق البطحاء – سلوى وحتى مركز شيبة، ومن 90 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة على امتداد 10 كم، من مركز شيبة باتجاه منفذ الربع الخالي.

مع الإبقاء على السرعة 90 كم/ساعة لبقية أجزاء الطريق وصولاً إلى منفذ الربع الخالي، بمسافة 196 كم.