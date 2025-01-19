اخبار السعوديه

ولي العهد يعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح

0 نشر
0 تبليغ

ولي العهد يعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح

شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد بدولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا