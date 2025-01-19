شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم تؤسس برنامجاً لرفع القدرات المهنية للوعي الفكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعتزم وزارة التعليم صياغة ملامح برنامج معرفي لرفع القدرات المهنية في مجال الوعي الفكري، وفق استراتيجية واضحة وحوكمة إدارية منظمة لتحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في تعزيز الحصانة والحماية الذاتية عبر رصد الظواهر السلبية وتحليلها، فضلاً عن تقديم برامج علاجية لها، بالإضافة إلى تمكين الطلاب والمعلمين من حماية أنفسهم من أشكال الانحراف الفكري.

ويهدف قسم الوعي الفكري إلى تعزيز الولاء للدين ثم لولاة الأمر، والانتماء للوطن، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، كما يسعى إلى الوقاية من الفكر المتطرف ومعالجة آثاره، وتشجيع المبادرات العلمية والبحثية في القضايا الفكرية.

ويتولى قسم الوعي الفكري تنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة التي تهدف إلى تشكيل أفراد متمسكين بثوابتهم الدينية وقيمهم الوطنية، ويفتخرون بوطنهم وقيادتهم، ويتسمون بقيم الوسطية والاعتدال.

ويرتبط هذا القسم فنياً بالإدارة العامة للوعي الفكري التابعة لمكتب نائب وزير التعليم، وإدارياً بمكتب مدير عام التعليم، حيث يستفيد من عمله جميع العاملين بإدارة التعليم والوحدات التنظيمية التابعة لها.

ويسهم في تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني داخل إدارة التعليم والوحدات التابعة لها، ويعمل على تحقيق التكامل والتوازن في طرح الأفكار التي تدعم منهج الاعتدال الفكري.

وتتبلور رؤية القسم في إيجاد مجتمع تعليمي يتسم بالولاء للدين ثم للمليك والوطن، قائم على قيم التسامح والاعتدال والوسطية، أما رسالته فتتمثل في غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء لله ثم للمليك والوطن، ونشر رؤية الدولة في مواجهة التطرف.