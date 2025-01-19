بطولة ألمانيا: تيرييه ينضم إلى قائمة المهاجمين المصابين في ليفركوزن

الرياص - اسماء السيد - برلين : سيغيب الفرنسي مارتن تيرييه مهاجم باير ليفركوزن ثاني الدوري الألماني لكرة القدم، حتى نهاية الموسم بسبب تمزق في وتر العرقوب، وفقا لما أعلن النادي في بيان الأحد.

وينضم تيرييه (27 عاما) إلى قائمة المهاجمين المصابين لدى حامل اللقب، مع النيجيري فيكتور بونيفاس والمغربي أمين عدلي.

سقط تيرييه على أرض الملعب بعد سبع دقائق فقط من انطلاق مباراة ليفركوزن وضيفه بوروسيا مونشغلادباخ ضمن المرحلة 18 التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 3 1، ممسكا بساقه اليمنى من دون أن يلمسه أي لاعب.

وقال ناديه في بيان إن التصوير بالرنين المغناطيسي "أكد وجود تمزق في وتر العرقوب الأيمن".

بدوره، أشار سيمون رولفز المدير الرياضي لليفركوزن إلى أن الإصابة "ضربة قاسية لمارتن ولنا كناد"، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية الاثنين.

انضم تيرييه إلى ليفركوزن في الصيف الماضي قادما من رين الفرنسي. سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة في الدوري هذا الموسم.