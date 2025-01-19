بوتشيلي ومحمد عبده في لحظة وفاء للأمير بدر بن عبدالمحسن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: من بين أكثر اللحظات تأثيراً في حفل Joy Awards 2025 كان التكريم الخاص للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، الذي يعتبر أحد أبرز رموز الشعر والفن في العالم العربي.



تم تسليم جائزة "صناع الترفيه الماسية" لذكرى الأمير الراحل، حيث قدمها المستشار تركي آل الشيخ إلى نجله الأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن في لحظة مليئة بالمشاعر الجياشة والوفاء لإرث الأمير الشعري والفني.

وجاءت هذه اللفتة مصحوبة بعرض فني استثنائي، حيث قام الفنان العالمي أندريا بوتشيلي بأداء أغنيته الشهيرة "Time To Say Goodbye" على المسرح، بعد تقديم أبيات مختارة من أشعار الأمير بدر بن عبدالمحسن.

تركت هذه اللحظات أثراً عميقاً في قلوب الحاضرين، حيث مزجت بين روعة الأداء الغنائي وتكريم إرث شعري خالد، مما حول الفقرة إلى لوحة فنية جمعت بين الشعر والموسيقى.

عروض وتكريمات إضافية للنجوم العالميين

الحفل لم يخلُ من الحضور العالمي المميز، حيث حصل النجم الهندي هريثيك روشان على جائزة صناع الترفيه الفخرية، تقديراً لمساهماته في السينما العالمية، والتي جعلت منه أحد أبرز نجوم بوليوود.

كما تألق أندريا بوتشيلي في عدة فقرات غنائية أخرى، كان من بينها دويتو مؤثر مع فنان العرب محمد عبده، الذي شارك في تكريم ذكرى الأمير بدر بن عبدالمحسن من خلال أداء غنائي حظي بتفاعل كبير من الجمهور.

إرث الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن

لم يكن تكريم الأمير الراحل مجرد لحظة في الحفل، بل كان استذكاراً لإرث ثقافي وشعري يثري الفن العربي.

ترك الأمير بصمة فريدة بأشعاره التي مزجت بين الحس الرومانسي والفكر العميق، مما جعله رمزاً إبداعياً استحق هذا التكريم في واحدة من أهم المناسبات الفنية على الساحة العالمية.