Joy Awards 2025: ليلة من التكريمات الاستثنائية

الرياص - اسماء السيد - احتضنت الرياض النسخة الخامسة من Joy Awards 2025 وسط حضور عالمي من نجوم الفن والترفيه. شهد الحفل لحظات استثنائية أبرزها الديو الغنائي بين وائل كفوري ومايكل بوبليه، إلى جانب تكريمات خاصة لأيقونات الفن العربي والعالمي.

"الخليج 365" من الرياض: أقيمت ليلة أمس النسخة الخامسة من حفل Joy Awards في ANB أرينا بالرياض، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة واسعة من مشاهير الفن العربي والعالمي. الحفل الذي بات حدثاً سنوياً مرتقباً، استقطب أسماء بارزة في عالم الترفيه والموسيقى والسينما، وشهد تغطية إعلامية مكثفة من مختلف المنصات الإعلامية المحلية والعالمية.

ديو غنائي My Way

أحد أبرز مفاجآت الحفل كان الديو الغنائي الذي جمع الفنان اللبناني وائل كفوري والمغني الكندي مايكل بوبليه، حيث أديا معًا أغنية "My Way" الشهيرة. قدم كفوري الأغنية بإحساسه الخاص بنسخة عربية أضفت طابعاً مميزاً، بينما غناها بوبليه بالنسخة الإنجليزية، ما أضفى جواً من التناغم الموسيقي والثقافي بين الشرق والغرب. وقد لاقى الأداء تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي أشاد بالتعاون المميز بين الفنانين.

التكريمات وجوائز الإنجاز

شهدت الأمسية تكريم عدد من النجوم البارزين الذين تركوا بصمات واضحة في عالم الترفيه. حصل الفنان السوري ياسر العظمة على جائزة الإنجاز مدى الحياة، تقديراً لمسيرته الطويلة في الدراما العربية، وقدم له الجائزة الفنان ناصر القصبي وسط تصفيق حار من الجمهور. كما تم تكريم الممثل العالمي مورغان فريمان بجائزة الإبداع مدى الحياة، والتي قدمها له السير أنتوني هوبكنز في لحظة مليئة بالمشاعر والاحترام المتبادل بين نجمي السينما العالمية.



كريستينا أغيليرا

عروض موسيقية واستعراضية

شهد مسرح Joy Awards 2025 العديد من الفقرات الغنائية المميزة، حيث افتتحت الفنانة كريستينا أغيليرا الحفل بأداء استعراضي غنائي حماسي شمل مجموعة من أشهر أغانيها، وأبهرت الجمهور بتعدد إطلالاتها وأدائها الاحترافي.



نيللي كريم

كما شهد الحفل مفاجأة مميزة تمثلت في دويتو غنائي جمع الفنانة نيللي كريم والفنان تامر حسني، حيث أديا أغنيتي "يا بنت الإيه" و"معلمين" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما قدم الموسيقار العالمي هانز زيمر عرضاً موسيقياً مذهلاً لموسيقى فيلم "قراصنة الكاريبي"، والذي لاقى إعجاب الحضور قبل تكريمه بجائزة الإنجاز مدى الحياة.



محمد عبده وأندريا بوتشيلي

تكريم خاص للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن

ومن بين اللحظات المؤثرة في الحفل، تقديم جائزة صناع الترفيه الماسية للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، والتي تسلمها نجله الأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن من المستشار تركي آل الشيخ. (التفاصيل: ).

لحظات غير متوقعة ومفاجآت الحفل

لم يخلو الحفل من لحظات طريفة، حيث قام رامز جلال بالصعود إلى المسرح متنكراً لتقديم إحدى الجوائز، وفاجأ الجميع بغنائه باللغة الهندية قبل أن ينزع قناعه ويفاجئ الجمهور بهويته.

الفائزون في الفئات المختلفة

أفضل ممثل عن فئة السينما: هشام ماجد عن فيلم "إكس مراتي"

أفضل ممثلة عن فئة السينما: هنا الزاهد عن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

أفضل فيلم: "ولاد رزق 3 .. القاضية"

أفضل رياضي: سالم الدوسري، وقدمت له الجائزة الأسطورة الفرنسية تيري هنري

أفضل مؤثر في مواقع التواصل: شونق بونق

شخصية العام: ماثيو ماكونهي، الذي حظي بإعجاب الحضور بكلمته المؤثرة

أجواء احتفالية ونجاح تنظيمي

تميز الحفل بأجوائه الاحتفالية وحسن التنظيم، حيث وفرت ANB أرينا مساحات واسعة وتجهيزات حديثة ساهمت في إبراز فخامة الحدث. وعبر الحضور عن إعجابهم بالتنظيم الدقيق والفقرات الفنية التي جمعت بين التراث العربي والطابع العصري.