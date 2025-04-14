أسهم أوروبا ترتفع بعد إعفاء ترامب الإلكترونيات الصينية من الرسوم الجمركية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع وسجلت مكاسب كبيرة اليوم، وسط إقبال على المخاطرة بعد أن أعلن البيت الأبيض استثناءات من الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المستوردة من الصين، مما أدى إلى بعض الهدوء في الأسواق بعد أسابيع من الاضطرابات.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على ارتفاع 2.7 بالمئة بعد أن سجل انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي يوم الجمعة. وتقدمت أكثر من 96 بالمئة من الأسهم المدرجة على المؤشر.

وصعدت جميع المؤشرات الرئيسية في المنطقة حيث ارتفع المؤشر الألماني الذي يتأثر بالتجارة 2.9 بالمئة بينما سجلت مؤشرات فرنسا وإسبانيا وبريطانيا أيضا مكاسب تجاوزت اثنين بالمئة.

وأدت أسابيع من الجدل الدائر حول الرسوم الجمركية إلى اضطراب الأسواق العالمية مما أدى إلى انخفاض المؤشر القياسي بنحو 11 بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له.

وكان القطاع المالي من بين أكبر الداعمين، إذ قفز المؤشر الفرعي للبنوك 3.9 بالمئة. وقادت أسهم دويتشه بنك الألماني وستاندرد تشارترد البريطاني ومونتي دي باشي دي سيينا الإيطالي المكاسب.

وصعدت أسهم شركات صناعة الرقائق ومنها "إنفينيون" و"إيه.إس.إم.إل" و"بي.إي سيميكونداكتور" بمعدلات تراوحت بين 2.2 بالمئة إلى 3.4 بالمئة بعد أن منحت الولايات المتحدة يوم السبت استثناءات من الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى المستوردة بشكل رئيسي من الصين.

ورغم مكاسب اليوم الاثنين لا يزال المؤشر القياسي بعيدا بنحو سبعة بالمئة عن مستوياته قبل إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من نيسان.

وخفض غولدمان ساكس توقعاته لمستوى المؤشر ستوكس 600 القياسي على مدى 12 شهرا من 570 نقطة إلى 520 نقطة، وهو الخفض الثاني خلال الشهر الجاري.

وارتفع سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك 3.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة فايزر الأميركية أنها أوقفت تطوير عقار دانوغليبرون التجريبي لإنقاص الوزن.

وصعد سهم بي.إن.بي باريبا 4.4 بالمئة بعد أن خفض البنك الفرنسي توقعاته للعائد على رأس المال المستثمر في صفقة استحواذه على ذراع إدارة الأصول التابعة لشركة أكسا بقيمة 5.1 مليار يورو (5.8 مليار دولار).

واعلن ترامب أمس الأحد إنه سيعلن الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات خلال الأسبوع المقبل، وسيتم اتخاذ قرار بشأن الهواتف "قريبا".