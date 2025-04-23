شخص ينتحل شخصية أنوشكا.. وهي تلجأ للشرطة لمحاسبته

ميرنا وليد - بيروت - لجأت الفنانة المصرية أنوشكا، إلى الشرطة الاتصالات والجهات المختصة، للتقدم ببلاغ ضد شخص ينتحل صفتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وينشر صورها مدعيا أنها هي من تدير الصفحة.



وحررت أنوشكا محضرا بالواقعة، وطالبت من الشرطة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، كما يكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وعلى الصعيد الفني، كانت أنوشكا قد شاركت في موسم دراما رمضان بمسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين، منة عرفة، صلاح عبد الله، إيمان السيد، بدرية طلبة، رشوان توفيق، حنان سليمان، بسنت شوقي، ندى موسى، بتول حداد، وإنجي كيوان، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.