تميُّز لبناني في هونغ كونغ: جورج خباز يحصد جائزة أفضل ممثل

ميرنا وليد - بيروت - حصد الممثل والكاتب اللبناني جورج خباز جائزة أفضل ممثل في مهرجان هونغ كونغ الدولي للأفلام، عن أدائه المميز في فيلم *"يونان"* للمخرج أمير فخر الدين.

كما نالت النجمة الألمانية هانا شيغولا، التي شاركته بطولة الفيلم، جائزة أفضل ممثلة عن دورها أيضاً في العمل.

ويُعد هذا التتويج رابع إنجاز دولي يُسجّله الفيلم، بعد مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي، وحصوله على جائزتين في كل من مهرجاني باري وميلانو في إيطاليا، ما يعكس النجاح المتصاعد لهذا العمل السينمائي عربيًا و عالميًا.