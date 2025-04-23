غياب يثير التساؤلات: أين شريف سلامة من احتفال عيد ميلاد داليا مصطفى؟

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية داليا مصطفى بعيد ميلادها وسط أجواء مبهجة، بحضور مجموعة من الأصدقاء المقربين، من بينهم نجوم من الوسط الفني أبرزهم رانيا يوسف، نسرين إمام، وفرح الزاهد.

ورغم الأجواء المليئة بالفرح، لفت الأنظار غياب زوجها، الممثل المصري شريف سلامة، عن المناسبة، ما أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة علاقتهما الحالية.

وتزايدت التكهنات بعدم تهنئة شريف داليا علنًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلادها . هذا الغياب أعاد إلى الواجهة شائعات الانفصال التي تتردد من حين لآخر، خصوصاً في ظل عدم خروج اي تصريح من الطرفين يوضح حقيقة ما يجري.