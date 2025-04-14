عاصفة رملية قوية وضخمة تضرب الكويت

رصدت صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدى مركز طقس العرب الإقليمي تواجد عاصفة رملية قوية وضخمة في الكويت. وعلى إثر ذلك يحدث تصاعد كبير في نسب الغُبار في الأجواء، ويحدث تدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية قد يصل إلى حد الانعدام، حيث تنصح السلطات بـ"إغلاق النوافذ وأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الأجواء المُغبرة، والانتباه من خطر انعدام مدى الرؤية الأفقية جراء كثافة الغُبار".

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