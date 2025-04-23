روتين العناية بالبشرة في الصيف بحسب نوعها.. خطوات ضرورية لوجه نضر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 10:19 صباحاً - مع بداية صيف 2025، لا شكّ أن حرارة الشمس المرتفعة والرطوبة الخانقة تفرض تحديات يومية على صحة بشرتكِ وجمالها. فالصيف ليس فقط فصل العطلات والبحر والرحلات، بل هو موسم تحتاج فيه البشرة إلى اهتمام مضاعف وروتين مدروس لحمايتها من الجفاف، البهتان، والتصبغات. بين التعرّق الزائد والتعرّض للأشعة فوق البنفسجية، تصبح البشرة أكثر عرضة للتلف، ما يجعل من العناية اليومية ضرورة لا غنى عنها.

في الآتي، "الخليج 365" تشاركك خطوات روتين العناية بالبشرة لصيف 2025، بخيارات عملية ومكونات فعالة، مصمّمة لتلائم مختلف أنواع البشرة، تحافظ على جمال بشرتك رغم قسوة الأجواء.

التنظيف اليومي لانتعاش فوري

من عرض زهير مراد Zuhair Murad-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

ابدئي روتين العناية بالبشرة الصباحي بغسول لطيف يتناسب مع نوع بشرتك ويمنحك انتعاشاً فورياً. في الصيف، يفضّل اختيار غسول بتركيبة جل خالية من الزيوت، خاصة إذا كانت بشرتك دهنية أو مختلطة. ابحثي عن مكوّنات طبيعية مثل الخيار، أو الشاي الأخضر، أو ماء الورد، حيث تعمل على تهدئة البشرة وتنظيف المسام بعمق من دون أن تجرّدها من زيوتها الطبيعية.

التونر لإعادة التوازن ومنع لمعان البشرة

بعد التنظيف، لا تتجاهلي التونر، فهو أكثر من مجرد خطوة ثانوية! التونر يعيد التوازن الحمضي للبشرة ويقلّص حجم المسام، ما يمنع تراكم الشوائب التي تتكاثر بفعل التعرّق. اختاري تونر بتركيبة خفيفة تحتوي على ماء الورد، أو البابونج، أو حمض الساليسيليك، لا سيما إذا كانت بشرتك دهنية أو عرضة للحبوب خلال فصل الصيف.

السيروم لمحاربة التصبغات وتعزيز الإشراقة

السيروم هو المرحلة التي تُضفي على بشرتك لمسة مضيئة ومقاومة للعوامل الخارجية. يُعتبر فيتامين "ج" C خياراً مثالياً في صيف 2025، بفضل قدرته على توحيد لون البشرة، محاربة التصبغات، وتحفيز الكولاجين. استخدميه صباحاً قبل تطبيق واقي الشمس، وستلاحظين تحسناً ملحوظاً في نضارة بشرتك خلال أسابيع قليلة.

الترطيب لتعزيز نضارة البشرة

من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون في الصيف هو التخلّي عن المرطب خوفاً من زيادة لمعان البشرة. لكن الحقيقة أن الترطيب أساسي للحفاظ على توازن البشرة. اختاري مرطباً بتركيبة جل مائي غني بحمض الهيالورونيك، الذي يرطّب بعمق من دون أن يسدّ المسام أو يثقل البشرة. ضعيه صباحاً ومساءً، وستشعرين بفرق واضح في مرونة ونضارة بشرتكِ.

الواقي الشمسي لمنع التصبغات

إذا كان هناك منتج واحد لا يُمكن الاستغناء عنه في الصيف، فهو الواقي الشمسي. ابحثي عن تركيبة خفيفة غير دهنية بعامل حماية SPF 50 على الأقل، واحرصي على تطبيقه قبل 20 دقيقة من التعرّض للشمس. أعيدي تطبيقه كل ساعتين، بخاصة خلال التعرّق أو السباحة، لتحمي بشرتك من الحروق، التصبغات، وعلامات التقدّم في السنّ المبكّرة.

التقشير اللطيف لتجديد الخلايا ومنع انسداد المسام

في صيف 2025، امنحي بشرتك فرصة لتتنفّس. خصّصي مرة أو مرتين أسبوعياً لتقشيرها بلطف باستخدام مقشّر كيميائي بأحماض الفواكه أو مقشّر طبيعي بحبيبات ناعمة. هذه الخطوة تزيل خلايا الجلد الميت وتعزز امتصاص المكوّنات الفعالة في باقي روتينك. لا تكثري من التقشير، لتجنّب تحسس البشرة، واختاري توقيت المساء ليعمل المقشّر بهدوء أثناء راحة البشرة.

أقنعة البشرة المرطبة والمهدّئة لاستعادة حيوية البشرة

بعد نهاية يوم صيفي طويل، لا شيء يضاهي قناعاً مهدّئاً ومنعشاً يعيد للبشرة حيويتها. اختاري ماسكات طبيعية تحتوي على الألوفيرا، أو الخيار، أو الشاي الأخضر لترطيب البشرة، وتهدئتها، وتقليل الالتهاب الناتج عن التعرض للشمس. استخدميها مرّة إلى مرّتين أسبوعياً لتحصلي على إشراقة ناعمة ولمسة مخملية.

روتين عناية متكامل ما بعد الغروب

لا تقلّ العناية الليلية بالبشرة أهمية عن النهارية، بل هي الفرصة المثالية لبشرتك كي تتجدّد وتتعافى. في المساء، استخدمي "سيروم" يحتوي على النياسيناميد أو الريتينول بتركيز خفيف لتوحيد لون البشرة ومحاربة البقع الداكنة. لا تنسي كريم العين الغني بمضادات الأكسدة، لتقليل الانتفاخات والهالات السوداء.

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طرق العناية بالبشرة حسب نوعها في الموسم الحار

في الصيف، تصبح العناية بالبشرة فنّاً يتطلّب توازناً بين الحماية والترطيب والتوهّج. كل بشرة لها نغمتها الخاصة، وسحرها الخاص، والعناية الصحيحة تمنحها فرصة أن تتوهّج بطريقتها. إليك، كيفية العناية بجميع أنواع البشرة، من الدهنية إلى الجافة، مروراً بالمختلطة، والعادية، والحساسة، لتنعمي بإشراقة صحّية مهما ارتفعت درجات الحرارة.

العناية بالبشرة الدهنية

من عرض لويس فويتون Louis Vuitton-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

إذا كانت بشرتك تميل لإفراز الزيوت، فالصيف يزيد من التحدي، لكن لا داعي للقلق. إليك الخطوات الأساسية:

استخدمي غسولاً لطيفاً وموازناً للدهون، وابحثي عن غسول يحتوي على حمض الساليسيليك أو النياسيناميد، للتحكّم بالإفرازات الدهنية وتنقية المسام من دون تجفيف مفرط.

قد تظنين أن الترطيب عدو للبشرة الدهنية، لكنه في الواقع سرّ التوازن. اختاري مرطباً بتركيبة جل خفيف غير كوميدوجينيك يحافظ على نضارة البشرة ويمنع إنتاج الزيوت الزائدة.

لحماية مضاعفة ولمسة نهائية غير لامعة، الجئي إلى واقٍ شمسي بتركيبة خالية من الزيوت ومزيلة للمعان، وطبّقيه قبل الخروج من المنزل بـ20 دقيقة.

اختاري ماسكاً يحتوي على الطين الأخضر أو الفحم النشط، لامتصاص الزيوت الزائدة وتنقية البشرة من الأعماق.

العناية بالبشرة الجافة

من عرض زيميرمان Zimmermann -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

بين التكييف وأشعة الشمس، تعاني البشرة الجافة من فقدان مضاعف للرطوبة. إليك كيف تعيدين إليها إشراقتها:

اختاري منظفاً بتركيبة كريمية غنيّة، يحتوي على السيراميد أو زيت اللوز، للحفاظ على الحاجز الطبيعي للبشرة ومنع الجفاف.

لا تكتفي بمرطب خفيف. استثمري في كريم غني بالـهيالورونيك أسيد والسكوالين لتغذية البشرة بعمق وحبس الرطوبة لساعات طويلة.

البشرة الجافة تحتاج إلى حماية وترطيب في آنٍ معاً، لذا ابحثي عن واقٍ شمسي يحتوي على مكونات مغذية مثل زبدة الشيا أو زيت الجوجوبا.

دلّلي بشرتك بأقنعة ليلية مرطّبة تحتوي على مكونات مثل الألوفيرا والعسل، لتستيقظي على إشراقة ناعمة ومنتعشة.

العناية بالبشرة المختلطة

من عرض إيزابيل ماران Isabel Marant-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

البشرة المختلطة تحتاج إلى توازن بين الترطيب والتحكّم في الزيوت، خاصة في منطقة الـT-Zone.

ابحثي عن غسول يحتوي على حمض اللاكتيك أو النياسيناميد، ينظّف البشرة بلطف من دون تجفيف المناطق الجافة أو تحفيز إفراز الدهون.

اختاري مرطباً بتركيبة خفيفة لمنطقة الجبين والأنف، وأكثر غنىً للخدّين، أو استخدمي مرطبين مختلفين حسب الحاجة.

جربي تطبيق ماسك طيني على المنطقة الدهنية وماسك مرطّب على المناطق الجافة في نفس الوقت، لتحصلي على توازن مثالي.

العناية بالبشرة العادية

من عرض شانيل Chanel -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

البشرة العادية مرنة ومتوازنة، لكنها بحاجة إلى دعم للحفاظ على إشراقتها الطبيعية.

استخدمي غسولاً لطيفاً، مرطّباً يومياً، وواقي شمس بتركيبة خفيفة. لا تحتاجين إلى منتجات معقّدة، لكن الثبات على الروتين هو السرّ.

أضيفي "سيروم" غنياً بـفيتامين "ج" C أو "هـ" E لتعزيز إشراقتها وحمايتها من الجذور الحرة.

التقشير مرة واحدة في الأسبوع باستخدام مقشر ناعم يحافظ على نعومة البشرة ويمنحها لمسة مخملية.

العناية بالبشرة الحساسة

من عرض زيميرمان Zimmermann -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

البشرة الحساسة تتفاعل بسرعة، لذا العناية بها تحتاج إلى منتجات مدروسة وخطوات هادئة.

اختاري مستحضرات مخصّصة للبشرة الحساسة، خالية من الكحول الطبية والعطور، ويفضّل أن تحتوي على الألوفيرا، أو البابونج، أو الشوفان.

البشرة الحساسة تعاني أحياناً من الجفاف أو التحسس، فاختاري مرطباً يحتوي على السيراميد أو البانثينول، لتهدئتها وتقوية حاجزها الطبيعي.

قبل استخدام أي منتج جديد، اختبريه على جزء صغير من بشرتك (مثل خلف الأذن) لتجنّب أي ردود فعل غير مرغوب بها.

3 نصائح جمالية:

لا تفرطي في استخدام المستحضرات، وركّزي على احتياجات بشرتك اليومية، وستكون النتيجة بشرة مشرقة، وصحية، وقادرة على مقاومة قسوة الطقس بكل ثقة. اختاري مكياجاً خفيفاً بتركيبة تنفّس البشرة، واستبدلي كريم الأساس الكثيف بكريم ملوّن أو "بي بي كريم" بتركيبة مضادة للماء. المكياج الخفيف لا يعني إهمال الإشراقة، بل إبرازها بأسلوب طبيعي يليق بالموسم. لا تهملي شرب الماء بانتظام وتناول الفواكه الغنية بالماء، مثل البطيخ والخيار، يعكسان ترطيباً داخلياً واضحاً على البشرة. لا تنسي أن الجمال يبدأ من الداخل، ونضارة البشرة ما هي إلا مرآة لعاداتك اليومية.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.